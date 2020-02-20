|
|
|
Відгуки про ICU
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 29 лип, 2024 14:58
l_e_x Дякую, допомогло. Були сумніви що змінить також пароль входу до сайту. +1 до карми.
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 573
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:22
А які ліміти по інвестуванню для фіз особи в ICU? Після 400к потрібна буде верифікація походження коштів?
-
tenadoro
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 25.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 сер, 2024 22:30
tenadoro написав:
А які ліміти по інвестуванню для фіз особи в ICU? Після 400к потрібна буде верифікація походження коштів?
в кожному звіті ICU пише ваш ліміт
після його перетину так, треба буде пройти походження коштів (надати док-ти)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16424
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 451 раз.
- Подякували: 1630 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:29
tenadoro написав:
А які ліміти по інвестуванню для фіз особи в ICU? Після 400к потрібна буде верифікація походження коштів?
Не проходив ,за рахунок виплат по ОВДП ліміт значно виріс. Доречі був позитивний досвід коли купівля в дія за кредитний ресурс і без комісій.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17338
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 936 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lincoln2
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25
|20862
|
Сер 31 лип, 2024 11:07
sens
|
|588
|287353
|
Чет 11 лип, 2024 09:53
ЗІС-5
|
|486
|242595
|
Сер 15 тра, 2024 11:45
viy
|