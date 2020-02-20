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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 14:58

l_e_x Дякую, допомогло. Були сумніви що змінить також пароль входу до сайту. +1 до карми.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:22

Re: Відгуки про ICU

А які ліміти по інвестуванню для фіз особи в ICU? Після 400к потрібна буде верифікація походження коштів?
tenadoro
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 22:30

  tenadoro написав:А які ліміти по інвестуванню для фіз особи в ICU? Після 400к потрібна буде верифікація походження коштів?


в кожному звіті ICU пише ваш ліміт
після його перетину так, треба буде пройти походження коштів (надати док-ти)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:29

  tenadoro написав:А які ліміти по інвестуванню для фіз особи в ICU? Після 400к потрібна буде верифікація походження коштів?

Не проходив ,за рахунок виплат по ОВДП ліміт значно виріс. Доречі був позитивний досвід коли купівля в дія за кредитний ресурс і без комісій.
sens
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