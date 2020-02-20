RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 12:37

  Олежан написав:
  Navegantes написав:
  greenozon написав:


Побачимо як вони будуть повертати.
Що стосується активів у вигляді ЦП, поки що починається гра "а надайте документи - звіти брокера, виписка з рахунку ЦП". Якби НКЦПФР стояла до клієнтів обличчям, я мав би просто підтвердити особу та надати реквізити рахунку в іншій депозитарній установі, куди перевести належні мені ЦП.

потрібно будет доказати походження грошових коштів за які були придбані ці ЦП.
договір купівлі продажу з розрахунками за нал (тобто без підтверждення руху коштів через банки) - не приймається!

якщо не доказати легальність коштів, то вони будуть або заблоковані, або вам переведуть в інший банк з клеймом (відміткою) про нелегальні кошти. і далі буде дуже все складно


Ніяке "клеймо" мені не загрожує. На брокерському рахунку було пару сот гривень.
Не думаю, що я матиму щось комусь доводити стосовно належних мені акцій. Навіть якщо таку вимогу викотять, у мене всі документи на руках.
Navegantes
 
Повідомлень: 397
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 15:36

Пройшло 10 днів......
нарешті Кінто прокинувся із сну ! :)


Зображення
greenozon
 
Повідомлень: 16726
З нами з: 01.06.14
Подякував: 578 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
  #<1 ... 61626364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 52, 53, 54
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 15:53
531 279076
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 сер, 2025 14:35
moveton
Відгуки про ICU 1 ... 28, 29, 30
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 13:47
292 125478
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 лип, 2025 18:46
1finanсier
Відгуки про Bond.ua 1, 2, 3, 4, 5
greenozon » Нед 23 кві, 2023 13:22
40 35966
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2025 13:57
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.