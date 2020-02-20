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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 29 лип, 2024 14:58
l_e_x Дякую, допомогло. Були сумніви що змінить також пароль входу до сайту. +1 до карми.
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:22
Re: Відгуки про ICU
А які ліміти по інвестуванню для фіз особи в ICU? Після 400к потрібна буде верифікація походження коштів?
Додано: Нед 04 сер, 2024 22:30
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:29
Додано: Сер 07 сер, 2024 11:21
tenadoro
в icu интереснее всего как они зачисляют или возвращают деньги, особенно, если это покупка не через дию. Какая-то девочка когда хочет, тогда и нажимает на кнопочку, чтобы провести зачисленные на счет в icu ваши деньги (раньше было - 3 часа и деньги видны, можно пользоваться, а теперь - сутки как минимум). На вывод денег - точно также, могут рассказать занимательную историю про занятость бухгалтерии и т.п., а вобще - зачем им спешить - деньги то у них, а что вы там хотите со своими деньгами делать - это только ваши желания...как-то так.
Заблокировать могут на любой сумме - на 400т.г. - не ориентируйтесь
Додано: Сер 07 сер, 2024 14:45
vililit
Повністю згоден, тому після першої "контрольної покупки" припинив співпрацю. Хочется контрольованого процесу вводу/виведення грошей.
Додано: Чет 12 вер, 2024 20:30
Re: Відгуки про ICU
Так, після 400к треба верифікація походження коштів. Швидкості так, не космічні. Якшо хочеш шось купити завтра, переводити треба сьогодні. А чого у брокера в продажу так мало випусків облігацій, менше 20-ти? У банків(приват, сенс) плюс мінус стіки ж, а то й трохи більше.
Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:12
tenadoro
Допускаю що ICU не цікаві гривневі папери, тому і невелика пропозиція. А нецікаві через те що пасуться біля НБУ, і напевно вже знають який буде курс в перспективі.
Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:00
Раді повідомити про новий Upgrade від ICU - «Швидкі зарахування»!
Тепер, поповнюючи свій рахунок в ICU за реквізитами, кошти будуть доступні для торгів уже через кілька хвилин після їх відправлення вашим банком, але не більше ніж за годину
При поповненні онлайн, кошти будуть відображені на вашому рахунку вже наступного дня, не пізніше 09:00.
Дякуємо, що обираєте ICU!
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