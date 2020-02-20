Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 вер, 2024 14:13
щось в лісі здохло
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Працюємо для Вас та не зупиняємось на досягнутому 💪
Тепер виведення коштів, ініційовані до закриття торгової сесії о 16:30 🕟 будуть опрацьовані та відправлені на Ваш банківський рахунок в той же день.
Виведення коштів, що були здійснені після 16:30 будуть опрацьовані наступного робочого дня зранку.
🙏 Дякуємо, що обираєте ICU!
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greenozon
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Додано: Чет 26 вер, 2024 19:18
Підтверджую, на днях десь після 13 додав у профіль новий банківський рахунок - швидко верифікували, поповнив рахунок, закупився і вивів решту - отримав у той же день. Був приємно здивований.
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Чорний Ворон
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Додано: Чет 21 лис, 2024 15:53
Похоже DDOS до сих пор продолжается.
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Порт
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Вів 15 жов, 2024 17:15
viy
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