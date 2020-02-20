RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 14:13

щось в лісі здохло :lol: :lol:
----

Працюємо для Вас та не зупиняємось на досягнутому 💪

Тепер виведення коштів, ініційовані до закриття торгової сесії о 16:30 🕟 будуть опрацьовані та відправлені на Ваш банківський рахунок в той же день.

Виведення коштів, що були здійснені після 16:30 будуть опрацьовані наступного робочого дня зранку.

🙏 Дякуємо, що обираєте ICU!
greenozon
 
Повідомлень: 16686
З нами з: 01.06.14
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 19:18

Підтверджую, на днях десь після 13 додав у профіль новий банківський рахунок - швидко верифікували, поповнив рахунок, закупився і вивів решту - отримав у той же день. Був приємно здивований.
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 157
З нами з: 03.11.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 15:53

Похоже DDOS до сих пор продолжается.
Порт
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:58

Шановні клієнти!

Після тривалої DDOS-атаки на сервіси компанії були проведені необхідні технічні заходи для відновлення роботи торгової системи та особистого кабінету.

Наразі система працює для користувачів по всьому світу, але при цьому все ще можуть спостерігатися деякі затримки у роботі.

Якщо ви зіткнулися з будь-якими проблемами, зверніться, будь ласка, до служби підтримки на адресу support@icu.ua.

Просимо вибачення за незручності!

З повагою,
Команда ICU
greenozon
 
Повідомлень: 16686
З нами з: 01.06.14
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
  #<1 ... 24252627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: l_e_x і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Bond.ua 1, 2, 3, 4
greenozon » Нед 23 кві, 2023 13:22
33 24585
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2024 13:31
greenozon
Відгуки про Freedom Finance 1 ... 59, 60, 61
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 09:09
605 298124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2024 22:27
greenozon
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 48, 49, 50
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 15:53
496 250034
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 жов, 2024 17:15
viy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5913)
22.11.2024 16:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.