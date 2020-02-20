Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 вер, 2024 14:13
щось в лісі здохло
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Працюємо для Вас та не зупиняємось на досягнутому 💪
Тепер виведення коштів, ініційовані до закриття торгової сесії о 16:30 🕟 будуть опрацьовані та відправлені на Ваш банківський рахунок в той же день.
Виведення коштів, що були здійснені після 16:30 будуть опрацьовані наступного робочого дня зранку.
🙏 Дякуємо, що обираєте ICU!
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greenozon
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Додано: Чет 26 вер, 2024 19:18
Підтверджую, на днях десь після 13 додав у профіль новий банківський рахунок - швидко верифікували, поповнив рахунок, закупився і вивів решту - отримав у той же день. Був приємно здивований.
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Чорний Ворон
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Додано: Чет 21 лис, 2024 15:53
Похоже DDOS до сих пор продолжается.
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Порт
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:58
Шановні клієнти!
Після тривалої DDOS-атаки на сервіси компанії були проведені необхідні технічні заходи для відновлення роботи торгової системи та особистого кабінету.
Наразі система працює для користувачів по всьому світу, але при цьому все ще можуть спостерігатися деякі затримки у роботі.
Якщо ви зіткнулися з будь-якими проблемами, зверніться, будь ласка, до служби підтримки на адресу support@icu.ua
.
Просимо вибачення за незручності!
З повагою,
Команда ICU
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greenozon
-
-
- Повідомлень: 16686
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 1669 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
6
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Вів 15 жов, 2024 17:15
viy
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