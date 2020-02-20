Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 бер, 2025 20:03
Visky написав:
Вчора через Дію я купив ОВДП, але і досі вони "в обробці".
На е-лист: "Чому, коли будуть на рахунку?" не відповіли, дзвонити вже пізно.
Це нормально?
Так.Завтра зарахуються
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