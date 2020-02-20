Так.Завтра зарахуються
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 бер, 2025 20:03
Додано: П'ят 28 бер, 2025 01:46
ICU
Чейта либо шутят так, либо задумали чего, а я не понимаю в чем подвох, но облиги UA4000234223 с погашением 2027-06-09 вторые сутки торгуются с равными BID и ASK. 1028.49 грн хоть купи, хоть продай.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:56
Re: Відгуки про ICU
Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?
Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:15
Напишіть листа на onboarding@icu.ua
Додано: Нед 11 тра, 2025 11:07
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