Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 бер, 2025 20:03
Visky написав:
Вчора через Дію я купив ОВДП, але і досі вони "в обробці".
На е-лист: "Чому, коли будуть на рахунку?" не відповіли, дзвонити вже пізно.
Це нормально?
Так.Завтра зарахуються
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Вадимка
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Додано: П'ят 28 бер, 2025 01:46
Чейта либо шутят так, либо задумали чего, а я не понимаю в чем подвох, но облиги UA4000234223 с погашением 2027-06-09 вторые сутки торгуются с равными BID и ASK. 1028.49 грн хоть купи, хоть продай.
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busypit
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:56
Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?
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1finanсier
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:15
1finanсier написав:
Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?
Напишіть листа на onboarding@icu.ua
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Додано: Нед 11 тра, 2025 11:07
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Додано: Пон 12 тра, 2025 11:34
1finanсier написав:
Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?
А як узнати який ліміт у мене у них?
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Додано: Пон 12 тра, 2025 12:11
посетитель написав: 1finanсier написав:
Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?
А як узнати який ліміт у мене у них?
https://onboarding.online.icu/uk/login ось тут
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