Так.Завтра зарахуються
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 бер, 2025 20:03
Додано: П'ят 28 бер, 2025 01:46
ICU
Чейта либо шутят так, либо задумали чего, а я не понимаю в чем подвох, но облиги UA4000234223 с погашением 2027-06-09 вторые сутки торгуются с равными BID и ASK. 1028.49 грн хоть купи, хоть продай.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:56
Re: Відгуки про ICU
Панове,підкажіть, як правильно і найпростіше підняти ліміт в ІКУ? Бачу в onboarding.online.icu можна де вкладка "заблокована сума" прикрипити документ. Але в мене немає заблокованої суми. То може ще десь якось можна надіслати запит про підвищення ліміту інвестування?
Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:15
Напишіть листа на onboarding@icu.ua
Додано: Нед 11 тра, 2025 11:07
Додано: Пон 12 тра, 2025 11:34
А як узнати який ліміт у мене у них?
Додано: Пон 12 тра, 2025 12:11
Re: Відгуки про ICU
https://onboarding.online.icu/uk/login ось тут
Додано: Вів 24 чер, 2025 13:43
Нові довідки в кабінеті інвестора ICU 🚀
Шановні клієнти,
відтепер в особистому кабінет інвестора ви можете згенерувати довідки про відкриття рахунків в ICU.
Для цього в розділі «Документи» оберіть тип документа «Довідка про відкриття рахунку в цінних паперах» або «Довідка ТЦП про присвоєння номера ГД» та дочекайтеся автоматичної обробки запиту.
Вхід до особистого кабінету
Додано: Вів 01 лип, 2025 12:53
Придбання корпоративних облігацій стає також зручнішим для роздрібного інвестора. Низка емітентів розвивають власні сервіси для їх придбання онлайн. Зокрема, NovaPay пропонує їх у своєму мобільному застосунку, AccessFinance підтримує всю комунікацію з інвесторами через телеграм-канал, також корпоративні папери доступні в кабінеті інвестора ІГ Універ. Андрій Величко повідомив «Мінфіну», що ICU працює над інтеграцією цих цінних паперів до своєї торгової системи, де зараз доступні ОВДП.
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:53
Телеграм канал смітник, але там є посилання на УНІАН.
Чи варто звертати увагу?
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