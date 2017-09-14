У Збаражі на Тернопільщині працівник ТЦК спричинив аварію та завдав тілесні ушкодження інспектору поліції. ... Поліцейські затримали порушника та доправили його до місцевого управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області. Під час затримання він чинив опір і травмував поліцейського.
Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту даний водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди.
Сподіваюсь хоч цього покарають.
"Зачем вы это постите? -- в то время как тысячи страдают - этот один полицейский может и потерпеть. Темболее, что и не сильно-то его травмировали" (с) Ничего не забыл?