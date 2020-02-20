RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:11

  novichok написав:https://t.me/times_ukraina/52817
Телеграм канал смітник, але там є посилання на УНІАН.
Чи варто звертати увагу?


УНІАН це також смітник
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 21:01

  novichok написав:https://t.me/times_ukraina/52817
Телеграм канал смітник, але там є посилання на УНІАН.
Чи варто звертати увагу?

По ссылке конечно же пройдёно и прочитано? Да, нужно обращать. На слова "може" и "Тексти, опубліковані у розділі «Думки», не обов’язково відображають позицію редакційної колегії УНІАН". Т.е., что это бла-бла даже для самого УНІАН. Для тех, кто по такому формально корректному вбросу напрягается, дополню, что и солнце может не взойти.
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 18:46

  novichok написав:https://t.me/times_ukraina/52817
Телеграм канал смітник, але там є посилання на УНІАН.
Чи варто звертати увагу?

Схоже, що хтось з конкурентів хоче потіснити ICU на ринку ) Бо дійсно виглядає, як якась заказуха
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 14:57

наразі переписуюсь з бекофісом ICU щодо оновлення своїх даних у них( паспорт, довідка про дохід ітд). Дууже повільно обробляють дані... Не знаю вже чому, але по мені так... відіслав перший лист на onboarding@icu.ua 16.09, потім дослав 18.09 і досі не оновили дані в кабінеті. Чи це у всіх так? Якщо цей форум читають менеджери ICU -хлопці, зверніть на це увагу, це як мін виглядає не чемним по відношенню до клієнтів
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 15:02

  shkodnik написав:наразі переписуюсь з бекофісом ICU щодо оновлення своїх даних у них( паспорт, довідка про дохід ітд). Дууже повільно обробляють дані... Не знаю вже чому, але по мені так... відіслав перший лист на onboarding@icu.ua 16.09, потім дослав 18.09 і досі не оновили дані в кабінеті. Чи це у всіх так? Якщо цей форум читають менеджери ICU -хлопці, зверніть на це увагу, це як мін виглядає не чемним по відношенню до клієнтів


треба було оновити данні щоб вивести кошти, реагували на лист протягом 2-3 годин в робочий час, тому явно не завжди повільні
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 15:17

  shkodnik написав:наразі переписуюсь з бекофісом ICU щодо оновлення своїх даних у них( паспорт, довідка про дохід ітд). Дууже повільно обробляють дані... Не знаю вже чому, але по мені так... відіслав перший лист на onboarding@icu.ua 16.09, потім дослав 18.09 і досі не оновили дані в кабінеті. Чи це у всіх так? Якщо цей форум читають менеджери ICU -хлопці, зверніть на це увагу, це як мін виглядає не чемним по відношенню до клієнтів

Это в один и тот же год было? Тогда что тут медленного? У меня пару лет назад подобная переписка с ними пару недель заняла. Но это, как я понимаю, сильно зависит от их текущей загрузки и заметят ли вообще письмо. Зато тёплый ламповый человеческий подход, а не бездушные роботы :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 15:26

  shkodnik написав:наразі переписуюсь з бекофісом ICU щодо оновлення своїх даних у них( паспорт, довідка про дохід ітд). Дууже повільно обробляють дані... Не знаю вже чому, але по мені так... відіслав перший лист на onboarding@icu.ua 16.09, потім дослав 18.09 і досі не оновили дані в кабінеті. Чи це у всіх так? Якщо цей форум читають менеджери ICU -хлопці, зверніть на це увагу, це як мін виглядає не чемним по відношенню до клієнтів


Про що ви? яка чемність? відкинув для себе можливість працювати з ICU після того як 25.08.2022 отримав від їх представника таку відповідь:

///Доброго дня. Для того, щоб продати Вам такі акції, нам треба їх мати. А також мати бажання продати.
Наразі ні того ні іншого немає ) ///

Я знайшов іншого брокера, довелось заново проходити ідентифікацію, але воно того варте. Спойлер /// тут могла бути ваша реклама ))))

ДЛя тих хто жити не може без пруфів, не питання перешлю переписку на ваш емейл))
Форум:
