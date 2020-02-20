RSS
Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 20:20

  shkodnik написав:наразі переписуюсь з бекофісом ICU щодо оновлення своїх даних у них( паспорт, довідка про дохід ітд). Дууже повільно обробляють дані... Не знаю вже чому, але по мені так... відіслав перший лист на onboarding@icu.ua 16.09, потім дослав 18.09 і досі не оновили дані в кабінеті. Чи це у всіх так? Якщо цей форум читають менеджери ICU -хлопці, зверніть на це увагу, це як мін виглядає не чемним по відношенню до клієнтів


У них в підтримці переважно дівчата, які доволі швидко відповідають. Але ж ви звертаєтесь до хлопців..зателефонуйте, поцікавтесь вашим питанням.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 20:25

  moveton написав:
  viy написав:Про що ви? яка чемність? відкинув для себе можливість працювати з ICU після того як 25.08.2022 отримав від їх представника таку відповідь:
///Доброго дня. Для того, щоб продати Вам такі акції, нам треба їх мати. А також мати бажання продати.
Наразі ні того ні іншого немає ) ///

Вроде, нормальный честный ответ. Я, правда, даже не знал, что ICU в 2022м хоть какие-то акции продавало. Думал, что за акциями нужно ходить в какой-нить Универ или BTC. Не знаю почему это повод ОВГЗ у ICU не покупать. Но дело хозяйское. Каждый выбирает брокера по своему вкусу.


ICU - це про облігації. Щоб у них придбати (чи їм продати) якісь акції, це має бути конкретна домовленість, узгоджена між продавцем, покупцем та брокером.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 20:56

  Navegantes написав:
  moveton написав:
  viy написав:Про що ви? яка чемність? відкинув для себе можливість працювати з ICU після того як 25.08.2022 отримав від їх представника таку відповідь:
///Доброго дня. Для того, щоб продати Вам такі акції, нам треба їх мати. А також мати бажання продати.
Наразі ні того ні іншого немає ) ///

Вроде, нормальный честный ответ. Я, правда, даже не знал, что ICU в 2022м хоть какие-то акции продавало. Думал, что за акциями нужно ходить в какой-нить Универ или BTC. Не знаю почему это повод ОВГЗ у ICU не покупать. Но дело хозяйское. Каждый выбирает брокера по своему вкусу.


ICU - це про облігації. Щоб у них придбати (чи їм продати) якісь акції, це має бути конкретна домовленість, узгоджена між продавцем, покупцем та брокером.


Я це розумію, я мав ідею і шукав можливість її реалізувати. Я знайшов те що я шукав в іншого брокера і в нього також маю пакет облігацій а ICU залишилась в моїй пам'яті як організація з якою я не бажаю мати справ. І сьогодні випадково побачивши в обговорюваних темах цю я вирішив написати свій відгук.
Re: Відгуки про ICU

  viy написав:Я це розумію, я мав ідею і шукав можливість її реалізувати. Я знайшов те що я шукав в іншого брокера і в нього також маю пакет облігацій а ICU залишилась в моїй пам'яті як організація з якою я не бажаю мати справ. І сьогодні випадково побачивши в обговорюваних темах цю я вирішив написати свій відгук.


Можливо, ви не змогли якісно донести їм свою ідею. Або ж у вашому зверненні бракувало розділових знаків і представник ICU просто вас не зрозумів.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 14:26

Navegantes чому не пускають у icu trade 16 ;jdnyz 2025
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 14:40

  KUPON 17 TIS написав:Navegantes чому не пускають у icu trade 16 ;jdnyz 2025


Офіційна версія "На сервері проводяться технічні роботи". Неофіційною версією, на жаль, не володію. Блекаут, шатдаун, блок-шот...
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 14:46

  Navegantes написав:
  KUPON 17 TIS написав:Navegantes чому не пускають у icu trade 16 ;jdnyz 2025


Офіційна версія "На сервері проводяться технічні роботи". Неофіційною версією, на жаль, не володію. Блекаут, шатдаун, блок-шот...

джек-пот
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 14:47

  flyman написав:
  Navegantes написав:
  KUPON 17 TIS написав:Navegantes чому не пускають у icu trade 16 ;jdnyz 2025


Офіційна версія "На сервері проводяться технічні роботи". Неофіційною версією, на жаль, не володію. Блекаут, шатдаун, блок-шот...

джек-пот


вай-нот
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 15:38

Re: Відгуки про ICU

  Navegantes написав:Офіційна версія "На сервері проводяться технічні роботи". Неофіційною версією, на жаль, не володію. Блекаут, шатдаун, блок-шот...


сайт повністю лежить. Зранку хоть відкривався без торгової сесії.
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 15:59

Не вперше таке після виплат :x
