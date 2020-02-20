Відгуки про ICU

RSS
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 21:06

В приложении ICU можно посмотреть лимит инвестирования?
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 21:31

emeta
Подивитися можна тут:
https://onboarding.online.icu/uk/login
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:14

  o744679 написав:Не повертають кошти,шукають любу причину

розкажіть докладніше, що сталося. Бо раніше ніяких проблем з ICU не було
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 21:57

Не працює сайт

Це в ICU такий регламент, що в неділю ввечері ні сайт, ні застосунок не працюють?
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 22:03

  l_e_x написав:Це в ICU такий регламент, що в неділю ввечері ні сайт, ні застосунок не працюють?

Как по документам, так нет. Это ж не Приват. Но учитывая, что в субботу было первое число, не удивительно. Тоже обнаружил, что в приложение не зайти, хотя SMS присылает несмотря не сообщение "неправильный пароль".
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 14:33

в 9:31 відправив банківським переводом кошти на ICU. Банк видав квитанцію, що кошти уйшли, а ICU на рахунок не хочуть зараховувати, пишуть, що якщо до 9-00 суботи не з'являться, тоді треба писати листа. Щось в ICU нездорове відбувається чи це звично?
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:26

  edgar_po написав:в 9:31 відправив банківським переводом кошти на ICU. Банк видав квитанцію, що кошти уйшли, а ICU на рахунок не хочуть зараховувати, пишуть, що якщо до 9-00 суботи не з'являться, тоді треба писати листа. Щось в ICU нездорове відбувається чи це звично?


Я зазвичай пишу їм через 2-3 години після переказу, прикріплюю квитанцію, нагадую про "зарахування до 1 години" і це магічним чином перетворюється на "ось щойно ваші кошти було зараховано"
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:06

  Navegantes написав:
  edgar_po написав:в 9:31 відправив банківським переводом кошти на ICU. Банк видав квитанцію, що кошти уйшли, а ICU на рахунок не хочуть зараховувати, пишуть, що якщо до 9-00 суботи не з'являться, тоді треба писати листа. Щось в ICU нездорове відбувається чи це звично?


Я зазвичай пишу їм через 2-3 години після переказу, прикріплюю квитанцію, нагадую про "зарахування до 1 години" і це магічним чином перетворюється на "ось щойно ваші кошти було зараховано"

написав в 14:57, відповіли "ваші кошти ще не надходили". А мені здається в п'ятницю мутять. Цікаво запросити виписку з їх банку о котрій заходять кошти, звіздять вони.
