Відгуки про ICU
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 гру, 2025 07:15
talja написав:ukr0014959
вирішила протестувати - пішло через портмоне з КредитДніпро на ICU
Власні чи кредитні? Хоча в мене від учора ІСУ не працює
ukr0014959
Повідомлень: 560
З нами з: 05.01.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 24 раз.
Профіль
Додано: Чет 11 гру, 2025 09:08
ukr0014959 написав: talja написав:ukr0014959
вирішила протестувати - пішло через портмоне з КредитДніпро на ICU
Власні чи кредитні? Хоча в мене від учора ІСУ не працює
Такі да, спрацювало. А я два дні назад все в Токмак)
ukr0014959
Повідомлень: 560
З нами з: 05.01.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 24 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:11
Якщо подав заявку на виведення коштів о 16:00, чи варто очікувати на кошти в цей же день?
l_e_x
Повідомлень: 174
З нами з: 04.07.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 29 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:20
l_e_x написав:
Якщо подав заявку на виведення коштів о 16:00, чи варто очікувати на кошти в цей же день?
Где-то в 17-18 часов проводят. Обычно должны бы выполнить в тот же. Но без гарантий. У ICU часто что-то временно ломается и тормозит.
moveton
Повідомлень: 6378
З нами з: 23.03.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 780 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 18:05
moveton написав:
Где-то в 17-18 часов проводят. Обычно должны бы выполнить в тот же. Но без гарантий. У ICU часто что-то временно ломается и тормозит.
Якщо у той же не вийшли, то наступна обробка вже на наступний вечір чи протягом дня ще є якісь слоти?
klug
Повідомлень: 8987
З нами з: 18.08.14
Подякував: 384 раз.
Подякували: 1272 раз.
Профіль
