RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 07:15

  talja написав:ukr0014959 вирішила протестувати - пішло через портмоне з КредитДніпро на ICU

Власні чи кредитні? Хоча в мене від учора ІСУ не працює
ukr0014959
 
Повідомлень: 567
З нами з: 05.01.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 09:08

  ukr0014959 написав:
  talja написав:ukr0014959 вирішила протестувати - пішло через портмоне з КредитДніпро на ICU

Власні чи кредитні? Хоча в мене від учора ІСУ не працює


Такі да, спрацювало. А я два дні назад все в Токмак)
ukr0014959
 
Повідомлень: 567
З нами з: 05.01.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:11

Re: Відгуки про ICU

Якщо подав заявку на виведення коштів о 16:00, чи варто очікувати на кошти в цей же день?
l_e_x
 
Повідомлень: 174
З нами з: 04.07.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:20

  l_e_x написав:Якщо подав заявку на виведення коштів о 16:00, чи варто очікувати на кошти в цей же день?

Где-то в 17-18 часов проводят. Обычно должны бы выполнить в тот же. Но без гарантий. У ICU часто что-то временно ломается и тормозит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6437
З нами з: 23.03.18
Подякував: 95 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 18:05

  moveton написав:Где-то в 17-18 часов проводят. Обычно должны бы выполнить в тот же. Но без гарантий. У ICU часто что-то временно ломается и тормозит.

Якщо у той же не вийшли, то наступна обробка вже на наступний вечір чи протягом дня ще є якісь слоти?
klug
 
Повідомлень: 8994
З нами з: 18.08.14
Подякував: 384 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 00:55

  klug написав:
  moveton написав:Где-то в 17-18 часов проводят. Обычно должны бы выполнить в тот же. Но без гарантий. У ICU часто что-то временно ломается и тормозит.

Якщо у той же не вийшли, то наступна обробка вже на наступний вечір чи протягом дня ще є якісь слоти?

Прямо систематических слотов, вроде, нет. При тормозах бывало, что рассылали с утра (часиков в 10-11 что ли), но могут и до следующего вечера дотянуть. Или не до следующего :)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6437
З нами з: 23.03.18
Подякував: 95 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:52

Re: Відгуки про ICU

Панове, є у когось досвід відкриття рахунку в банку Авангард (додаток ICUбанк)? Чи є якісь підводні камені? Бо десь читав, що комусь при ініціації відкритя рахунку там, на пошту прийшов лист з вимогою для подальшого продовження реєстрації надіслати довідки про доходи. І це ще навіть не стала людина їх клієнтом ! ) Доволі дивна ситуація, але може там якась специфічна ситуація була і імярек щось не договорював. В будь якому разі буду вдячний, якщо поділитеся власним досвідом, якщо у когось він є з банком ICUбанк
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 02.09.19
Подякував: 386 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 32333435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 56, 57, 58
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 14:53
572 302037
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 гру, 2025 22:24
moveton
Відгуки про Freedom Finance 1 ... 62, 63, 64
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 08:09
633 336534
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 вер, 2025 09:08
greenozon
Відгуки про Bond.ua 1, 2, 3, 4, 5
greenozon » Нед 23 кві, 2023 12:22
43 43947
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 вер, 2025 18:10
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10499)
09.01.2026 21:39
Sense Bank (15384)
09.01.2026 19:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.