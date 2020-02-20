Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 15:04

  Ferlakur написав:Шось у мене в новому додатку не підтягнулися рахунки Дія-карток, які були у старому. Це у всіх так?


У мене теж не підтягнулися
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 08:52

Re: Відгуки про ICU

Шо ICU кажуть, портмоне для андроіда в них більше не буде?
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 09:39

Re: Відгуки про ICU

  klug написав:Думаю, ніхто не сумнівається, що вже о 09:00 30.03 все буде ідеально працювати і усі ми будемо хвалити ICU за таку моторність та рішучість.

щось воно не дуже ідеально виходить. Заявлене 24/7 не працює. Захотів перевірити на вихідних, зробив заявку на продаж одного папірця, досі крутить "в обробці". Про вивід коштів на вихідні то мабуть фантастика. Можливо працюють лише на себе в один бік. Хтось пробував на вихідних?
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 09:58

  edgar_po написав:щось воно не дуже ідеально виходить. Заявлене 24/7 не працює. Захотів перевірити на вихідних, зробив заявку на продаж одного папірця, досі крутить "в обробці". Про вивід коштів на вихідні то мабуть фантастика. Можливо працюють лише на себе в один бік. Хтось пробував на вихідних?

А что не так? Под 24/7 имелось в виду, что заявки теперь принимают всегда и цены видны не только в торговую сессию. Т.е., как просили "как в Дие, не сложно же должно быть", так и сделали. Раз таки "зробив заявку на продаж одного папірця", значит идеально работает. А обработка, как была только во время сессий, так и осталась. Только продажа стала не мгновенной.
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 11:52

Ми спеціально планували оновлення на "гарячий" період торгів, щоб у найкоротші терміни виявити та виправити всі можливі дрібні нюанси, які не були б помітні без активного трейдингу.

Генії!
  edgar_po написав:щось воно не дуже ідеально виходить. Заявлене 24/7 не працює. Захотів перевірити на вихідних, зробив заявку на продаж одного папірця, досі крутить "в обробці". Про вивід коштів на вихідні то мабуть фантастика. Можливо працюють лише на себе в один бік. Хтось пробував на вихідних?

Фактично ж можна виконати операцію з ЦП лише коли працює НДУ. Чи Ви маєте на увазі в робочий час продати, а з виведенням коштів тягнути до вихідних? Тоді сенс не очевидний, хіба як провтикати...
Востаннє редагувалось klug в Вів 07 кві, 2026 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 11:57

  klug написав:
Ми спеціально планували оновлення на "гарячий" період торгів, щоб у найкоротші терміни виявити та виправити всі можливі дрібні нюанси, які не були б помітні без активного трейдингу.

Генії!

Бывает экстремальное программирование, а бывает экстремальное тестирование - сразу на проде. Это модно. Кстати, мою заявку трёхнедельной давности на регистрацию нового клиента они до сих пор не отработали. Наверное, слишком крупная.

  klug написав:Фактично ж можна виконати операцію з ЦП лише коли біржа працює

Почему же? Если покупает сам ICU, можно и без биржи. Я так понимаю, что раньше, когда деньги на счёт зачислялись сразу, оно так и происходило. Тут больше упор во время работы депозитария НБУ, чтобы переоформить кому бумаги принадлежат, но это можно и позже сделать.
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 12:02

  moveton написав:Почему же? Если покупает сам ICU, можно и без биржи.

Перепрошую, не біржа, а НДУ.
  moveton написав:Тут больше упор во время работы депозитария НБУ, чтобы переоформить кому бумаги принадлежат, но это можно и позже сделать.

І папери все ще клієнта, і гроші він вже вивів. А зранку арешт на майно намалюється. Ну, таке...
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 12:07

  klug написав:Перепрошую, не біржа, а НДУ.

Опять промах :) НДУ тут не задействован. Он по большинству ЦБ, но ОВГЗ исключение. И хорошо потому, что в нём пока каменный век и от выплат эмитента до поступления денег владельцу бумаг неделя проходит. А ОВГЗ учитываются в депозитарии НБУ.
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 12:50

Re: Відгуки про ICU

  klug написав:І папери все ще клієнта, і гроші він вже вивів. А зранку арешт на майно намалюється. Ну, таке...

Думаю, что так далеко не думают, а банально не хотят даже чисто технических сложностей с отложенным оформлением. Поэтому никто так не делает. Но это не значит, что оформление нельзя проводить как-то пошустрее. В Инжур я за день успеваю продать, вывести, ввести новые деньги и купить те же бумаги по цене того же дня. В якобы 24/7 ICU это пока мечта. Это я уже не говорю, что в каком-нить IBKR с margin account ничего не боятся и по цене рынка там все сделки проходят моментально, хотя фактический перевод денег (называется settlement period) через пару-тройку дней.
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 09:49

Re: Відгуки про ICU

Друзі, вчорашній купон всім на інвест рахунок зарахували? В мене чомусь немає...
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 57, 58, 59
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 14:53
581 322264
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2026 23:36
bulldog-zp
Відгуки про Freedom Finance 1 ... 62, 63, 64
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 08:09
633 351581
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 вер, 2025 09:08
greenozon
Відгуки про Bond.ua 1, 2, 3, 4, 5
greenozon » Нед 23 кві, 2023 12:22
43 51544
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 вер, 2025 18:10
greenozon

