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Антон Петрухін: що робити, коли клієнт говорить «Дорого»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:27
Отличная статья! Я клиент Рингостата, и это первая система колл-трекинга, которую мы начали использовать. Для меня проблема "у нас слишком плохо работают с возражениями" была далеко не самая серьёзная. Если любой руководитель, который не контролируют отдел продаж, послушает звонки своих сейлзов - он откроет для себя много нового)
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