Антон Петрухін: що робити, коли клієнт говорить «Дорого»...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:27
Отличная статья! Я клиент Рингостата, и это первая система колл-трекинга, которую мы начали использовать. Для меня проблема "у нас слишком плохо работают с возражениями" была далеко не самая серьёзная. Если любой руководитель, который не контролируют отдел продаж, послушает звонки своих сейлзов - он откроет для себя много нового)
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:06
consulaugur, добрий день. Я редактор блогу Ringostat і допомагала Антону в написанні статті. Тому спробую відповісти за колегу, спираючись на наш досвід)
Для об'єктивного порівняння продуктів важливо визначити завдання покупця і його бізнес-процеси. Саме тому ми задаємо питання. У нашому відділі продажів це допомагає визначити, наскільки продукт підходить для цілей покупця. Тільки після цього ми пропонуємо обговорювати вартість.
Всі ці фактори містять у собі масу додаткових питань, за якими необхідно прийти до розуміння з клієнтом. Не задати їх — означає перевести все в площину тільки ціни і змусити клієнта розбиратися в усьому іншому самостійно. А так ми з самого початку не знаємо рівень експертністі кожного клієнта, то намагаємося допомогти йому зробити зважений вибір.
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:18
vitaliian,
виникнення заперечень і сумнівів у клієнта — далеко не завжди свідчить про невідповідність цільової аудиторії. Це невід'ємні атрибути діалогу між клієнтом і продуктом, в якому він зацікавлений.
До нас в Ringostat клієнт частіше приходить з питанням "Як це зробити оптимально?" ніж "Скільки це коштує?" Якраз такий діалог з клієнтом і дозволяє визначити наскільки це наша цільова аудиторія, а ми — відповідний для клієнта продукт.
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:28
konsts1174 ,
ви маєте рацію. Наприклад, співробітники відділу продажів Ringostat це розуміють і поважають бажання клієнта подумати і розібратися. Ми знаємо, щоб зважити всі за і проти щодо складного продукту необхідний час.
Але найчастіше клієнту просто складно розібратися і він бере паузу, щоб "подумати", тому що достаток інформації технічного характеру може змусити клієнта підсвідомо від неї захиститися і "відпочити".
Так ось наше завдання — відпустити клієнта для роздумів з повною упевненістю, що він має в своєму розпорядженні 100% необхідної інформації для усвідомленого вибору і прийняття рішення.
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