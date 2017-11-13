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Антон Петрухін: що робити, коли
клієнт говорить «Дорого»...

Антон Петрухін: що робити, коли клієнт говорить «Дорого»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:27

Отличная статья! Я клиент Рингостата, и это первая система колл-трекинга, которую мы начали использовать. Для меня проблема "у нас слишком плохо работают с возражениями" была далеко не самая серьёзная. Если любой руководитель, который не контролируют отдел продаж, послушает звонки своих сейлзов - он откроет для себя много нового)
ol_kras_pr_6
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:06

consulaugur, добрий день. Я редактор блогу Ringostat і допомагала Антону в написанні статті. Тому спробую відповісти за колегу, спираючись на наш досвід)

Для об'єктивного порівняння продуктів важливо визначити завдання покупця і його бізнес-процеси. Саме тому ми задаємо питання. У нашому відділі продажів це допомагає визначити, наскільки продукт підходить для цілей покупця. Тільки після цього ми пропонуємо обговорювати вартість.

Всі ці фактори містять у собі масу додаткових питань, за якими необхідно прийти до розуміння з клієнтом. Не задати їх — означає перевести все в площину тільки ціни і змусити клієнта розбиратися в усьому іншому самостійно. А так ми з самого початку не знаємо рівень експертністі кожного клієнта, то намагаємося допомогти йому зробити зважений вибір.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:18

vitaliian,

виникнення заперечень і сумнівів у клієнта — далеко не завжди свідчить про невідповідність цільової аудиторії. Це невід'ємні атрибути діалогу між клієнтом і продуктом, в якому він зацікавлений.
До нас в Ringostat клієнт частіше приходить з питанням "Як це зробити оптимально?" ніж "Скільки це коштує?" Якраз такий діалог з клієнтом і дозволяє визначити наскільки це наша цільова аудиторія, а ми — відповідний для клієнта продукт.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:28

konsts1174 ,


ви маєте рацію. Наприклад, співробітники відділу продажів Ringostat це розуміють і поважають бажання клієнта подумати і розібратися. Ми знаємо, щоб зважити всі за і проти щодо складного продукту необхідний час.
Але найчастіше клієнту просто складно розібратися і він бере паузу, щоб "подумати", тому що достаток інформації технічного характеру може змусити клієнта підсвідомо від неї захиститися і "відпочити".
Так ось наше завдання — відпустити клієнта для роздумів з повною упевненістю, що він має в своєму розпорядженні 100% необхідної інформації для усвідомленого вибору і прийняття рішення.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:57

  ol_kras_pr_6 написав:Отличная статья! Я клиент Рингостата, и это первая система колл-трекинга, которую мы начали использовать. Для меня проблема "у нас слишком плохо работают с возражениями" была далеко не самая серьёзная. Если любой руководитель, который не контролируют отдел продаж, послушает звонки своих сейлзов - он откроет для себя много нового)


Рингостат, что это за убогая попытка себя расхвалить? Топорное исполнение, получше маскируйте своих ботов.
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:08

ol_kras_pr_6, спасибо за хороший отзыв о нас.

alter, скорей всего, вы не поверите, но комментатор к нам отношения не имеет.

Мы бы такого точно не делали, т. к. это действительно было бы слишком очевидно и в первую очередь нечестно по отношению к читателям.
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