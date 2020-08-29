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За відмову від санкцій проти
"Північного потоку-2"...

За відмову від санкцій проти "Північного потоку-2"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:46

За відмову від санкцій проти "Північного потоку-2"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише німецьке видання Die Zeit.

Дивися повний текст За відмову від санкцій проти \"Північного потоку-2\" Німеччина запропонувала США угоду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:46

росіяни німцям дають 2 ярди, німці американцям 1 ярд. усім профіт, українцям дуля) такі вони бургери )
sdmitruk
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