Про це пише німецьке видання Die Zeit.
Дивися повний текст За відмову від санкцій проти \"Північного потоку-2\" Німеччина запропонувала США угоду.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:46
За відмову від санкцій проти "Північного потоку-2"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За відмову від санкцій проти \"Північного потоку-2\" Німеччина запропонувала США угоду.
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:46
росіяни німцям дають 2 ярди, німці американцям 1 ярд. усім профіт, українцям дуля) такі вони бургери )
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:26
Расчётливые европейцы хотят убить 1м выстрелом 2х зайцев: и с США разобраться и на цену трубного российского газа влияние иметь с помощью конкуренции в виде сжиженного газа. А чей именно газ, в случае необходимости, будут принимать терминалы - американский или там катарский - уже другой вопрос.
Додано: Чет 17 вер, 2020 04:58
Re: За відмову від санкцій проти
Ось і подивимось чи попадуться американці на "німецьку" (а скоріш за все на кремлівську) уловку
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