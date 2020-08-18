Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...

Додано: Пон 05 жов, 2020 11:03

_hunter написав: shapo написав: В который раз повторюсь: если монополиста можно поменять -- он не монополистъ.



Не совсем вопрос понял: цена тут каким боком вообще? -- Майбах/Ферари/Ламборгини -- они что, тоже монополисты? -- если "обычному кыяныну" их продукция не сильно по карману?.. Или это "старая песня о главном" -- вся "комуналка" должна быть бесплатной -- "патамушта из местных ресурсов добывается"?.. В который раз повторюсь: если монополиста можно поменять -- он не монополистъ.Не совсем вопрос понял: цена тут каким боком вообще? -- Майбах/Ферари/Ламборгини -- они что, тоже монополисты? -- если "обычному кыяныну" их продукция не сильно по карману?.. Или это "старая песня о главном" -- вся "комуналка" должна быть бесплатной -- "патамушта из местных ресурсов добывается"?..

Все тарифы естественных монополий в нормальных странах регулируются правительством которое избирается для поддержания нормального функционирования государства и его населения в зависимости от доходов последнего.Помимо того что природные богатства принадлежат по Конституции каждому жителю Украины, а не нанятым менеджерам с заоблачными зарплатами отправляющими собранные с нищего населения деньги маме в США специфика Украины состоит в том, что созданное трудом предыдущих поколений элементарным мошенничеством, причём якобы законным, оказалось в руках небольшой группы людей неспособных ни на что кроме использования этой собственности. У власти эти люди ставят своих марионеток которые обеспечивают им наиболее благоприятные условия ограбления населения и в прессе и на таких форумах держат таких как вы оправдывающих существующую систему и вещающих бред о феррари или самых низких тарифах в Европе при этом скромно умалчивающих о африканских зарплатах и пенсиях в Украине.Ваши предложения о какой-то альтернативе для отопления многоэтажных или частных домов как и поставке газа и электричества мне просто смешны т. к. работая строителем в службе заказчика я получал ТУ на инженерию и вводил дома в эксплуатацию и знаю изнутри всю кухню, как она устроена и кто и как на ней Зарабатывает.Все эти альтернативы не более чем бег белки в колесе которая всегда придёт к одному и тому же - монополии диктующей свои правила и цены.Поэтому здесь были правильные предложения переходить на дрова, а воду начинать таскать из колодцев.Вот только и тут когда окажется таких много уверен что это вечно голодное государство мародеров которому не хватит на очередную яхту или покупку футболиста обложит налогом на использование воды и загрязнение воздуха