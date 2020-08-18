RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Більшість киян вважають дорогу
комуналку найактуальнішою...

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:09

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Серьезно?
И с кем конкурировало Киевэнерго которое рыжий ворюга взяв у города за копейки довел до банкротства, а потом передал другому ворюге боксеру Кличко и его Киевтеплоэнерго?
Про крышные котельные от другого монополиста Киевгаз сейчас поете.
И в Киеве появились другие поставщики на виртуальных биржах от виртуальных производителей?

Я буквально в этом же предложении написал -- с кем конкурировало.

С кем, с крышными и подвальными котельнями в новых домах получающих газ от монополиста Киевгаз?

Именно: с крышными и подвальными котельнями в любых домах, не желающих платить Киевэнерго. Именно по этой причине Киевэнерго -- не монополистъ.
_hunter
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:48

  _hunter написав:
  shapo написав:С кем, с крышными и подвальными котельнями в новых домах получающих газ от монополиста Киевгаз?

Именно: с крышными и подвальными котельнями в любых домах, не желающих платить Киевэнерго. Именно по этой причине Киевэнерго -- не монополистъ.

А Киевгаз о котором пишу второй раз у которого берут газ для этих котелен кто, не монополист?
От смены одного монополиста на другого для потребителя не меняется НИЧЕГО
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4150
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:20

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:С кем, с крышными и подвальными котельнями в новых домах получающих газ от монополиста Киевгаз?

Именно: с крышными и подвальными котельнями в любых домах, не желающих платить Киевэнерго. Именно по этой причине Киевэнерго -- не монополистъ.

А Киевгаз о котором пишу второй раз у которого берут газ для этих котелен кто, не монополист?
От смены одного монополиста на другого для потребителя не меняется НИЧЕГО

А их можно не газом "топить", а электричеством (подключени, правда, дороговатое -- но то такэ). Можно на мазут перейти (с небольшими заморочками с выводящей трубой). Короче -- было бы желание.

Кстати вот:
Так, в Киевской области 60% новостроек будут оборудованы индивидуальным отоплением, 30% — автономным, и только 10% — подключается к центральному. А в столице 55% новостроек будут отапливаться централизованно, у 28% — автономно, и только в 16% запланировано установить индивидуальное отопление.

https://energo.delo.ua/energo-for-population/o-339085/

Можно не заморачиваться -- и всем домом перейти на поквартирное/индивидуальное отопление.

>>> От смены одного монополиста на другого для потребителя не меняется НИЧЕГО
Повторюсь: если монополиста можно сменить -- он, как бы, не совсем монополист. Если точнее -- совсем не.
_hunter
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:43

  _hunter написав:
  shapo написав:А Киевгаз о котором пишу второй раз у которого берут газ для этих котелен кто, не монополист?
От смены одного монополиста на другого для потребителя не меняется НИЧЕГО

А их можно не газом "топить", а электричеством (подключени, правда, дороговатое -- но то такэ). Можно на мазут перейти (с небольшими заморочками с выводящей трубой). Короче -- было бы желание.

А еще на уголь ,дрова или сосновые шишки из леса.
С электричеством в некоторых районах Киева,например,на Подоле,давно полный п..ец, так что вам ТУ никто никогда не выдаст. Да и поставщик электроэнергии тоже монополист ДТЕК рыжего жулика.

  _hunter написав:>>> От смены одного монополиста на другого для потребителя не меняется НИЧЕГО
Повторюсь: если монополиста можно сменить -- он, как бы, не совсем монополист. Если точнее -- совсем не.


А кем он после нескольких прокладок после этого стал,вернее, его за цена за его услугу?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4150
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:37

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:А Киевгаз о котором пишу второй раз у которого берут газ для этих котелен кто, не монополист?
От смены одного монополиста на другого для потребителя не меняется НИЧЕГО

А их можно не газом "топить", а электричеством (подключени, правда, дороговатое -- но то такэ). Можно на мазут перейти (с небольшими заморочками с выводящей трубой). Короче -- было бы желание.

А еще на уголь ,дрова или сосновые шишки из леса.
С электричеством в некоторых районах Киева,например,на Подоле,давно полный п..ец, так что вам ТУ никто никогда не выдаст. Да и поставщик электроэнергии тоже монополист ДТЕК рыжего жулика.

  _hunter написав:>>> От смены одного монополиста на другого для потребителя не меняется НИЧЕГО
Повторюсь: если монополиста можно сменить -- он, как бы, не совсем монополист. Если точнее -- совсем не.


А кем он после нескольких прокладок после этого стал,вернее, его за цена за его услугу?

В который раз повторюсь: если монополиста можно поменять -- он не монополистъ.

Не совсем вопрос понял: цена тут каким боком вообще? -- Майбах/Ферари/Ламборгини -- они что, тоже монополисты? -- если "обычному кыяныну" их продукция не сильно по карману?.. Или это "старая песня о главном" -- вся "комуналка" должна быть бесплатной -- "патамушта из местных ресурсов добывается"?..
_hunter
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:03

  _hunter написав:
  shapo написав:В который раз повторюсь: если монополиста можно поменять -- он не монополистъ.

Не совсем вопрос понял: цена тут каким боком вообще? -- Майбах/Ферари/Ламборгини -- они что, тоже монополисты? -- если "обычному кыяныну" их продукция не сильно по карману?.. Или это "старая песня о главном" -- вся "комуналка" должна быть бесплатной -- "патамушта из местных ресурсов добывается"?..

Все тарифы естественных монополий в нормальных странах регулируются правительством которое избирается для поддержания нормального функционирования государства и его населения в зависимости от доходов последнего.
Помимо того что природные богатства принадлежат по Конституции каждому жителю Украины, а не нанятым менеджерам с заоблачными зарплатами отправляющими собранные с нищего населения деньги маме в США специфика Украины состоит в том, что созданное трудом предыдущих поколений элементарным мошенничеством, причём якобы законным, оказалось в руках небольшой группы людей неспособных ни на что кроме использования этой собственности. У власти эти люди ставят своих марионеток которые обеспечивают им наиболее благоприятные условия ограбления населения и в прессе и на таких форумах держат таких как вы оправдывающих существующую систему и вещающих бред о феррари или самых низких тарифах в Европе при этом скромно умалчивающих о африканских зарплатах и пенсиях в Украине.
Ваши предложения о какой-то альтернативе для отопления многоэтажных или частных домов как и поставке газа и электричества мне просто смешны т. к. работая строителем в службе заказчика я получал ТУ на инженерию и вводил дома в эксплуатацию и знаю изнутри всю кухню, как она устроена и кто и как на ней Зарабатывает.
Все эти альтернативы не более чем бег белки в колесе которая всегда придёт к одному и тому же - монополии диктующей свои правила и цены.
Поэтому здесь были правильные предложения переходить на дрова, а воду начинать таскать из колодцев.
Вот только и тут когда окажется таких много уверен что это вечно голодное государство мародеров которому не хватит на очередную яхту или покупку футболиста обложит налогом на использование воды и загрязнение воздуха
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4150
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Вів 25 сер, 2020 23:51
67 3788
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 вер, 2020 13:40
chumakcm1430
Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними
R2 » Суб 29 сер, 2020 20:52
4 501
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 09:58
_hunter
Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Вів 18 сер, 2020 09:29
72 4532
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 10:02
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.