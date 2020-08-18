RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Більшість киян вважають дорогу
комуналку найактуальнішою...

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:21

  _hunter написав:
  shapo написав:Теперь дорого это или нет.
Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе.
Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве.
Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.

А им зачем? -- я лучше их детям/внукам это расскажу: родителям нужно помогать...


Такую ситуацию как пенсы остались без детей и внуков или те сами сейчас на мели ты,как и твои то ли работодатели, то ли члены фан-клуба правительства Украины ты напрочь отметаешь.
Ты бы еще предложил продать им жилье в Киеве , перебраться в село и на разницу доживать как советуют тут такие же доборохоты как ты.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4131
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:46

Re: Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою

  shapo написав:Лепи это вранье кому-нибудь другому.
Кроме тепла которое при теплых зимах можно разбросать на год и получить 100 баксов есть еще обязательные расходы для каждой квартиры многоквартирного о которых такие "защитнички" власти как ты и еще пару местных обитателей скромно помалкивают.
У меня при прописанных 3-х человек только на обслуживание дома жек берет 400 грн и еще 100 грн за вывоз мусора.
Есть электричество минимум 100 грн летом и 200 зимой, а еще холодная вода и водоотведение горячей и холодной воды ( у меня бойлер) тоже минимум под 100.
Газ - 67 грн.
Интернет в виде wi-fi с кабельным тв,конечно, вещь необязательная, но тянет на 256 грн. в месяц.
Пару мобилок тянут на 220 грн.


Учись читать и считать. Стоимость тепла 100 баксов зимой (чаще всего меньше, но не суть), в сумме за год 600 баксов. Еще 50 баксов в месяц остальная коммуналка, в сумме за год имеем 600 баксов. Всего 1200 баксов за год, что дает 100 баксов в месяц.

  shapo написав:Теперь дорого это или нет.
Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе.
Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве.
Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.


Конечно, современная коммуналка - недоступная роскошь для пенсионеров. И с этим никто и никогда не спорил. Субсидии вводили именно с расчетом на пенсионеров. Но невозможность платить коммуналку пенсионерами совсем не повод спонсировать шару для всех остальных, которые способны платить рыночную цену.
Giroi
 
Повідомлень: 330
З нами з: 03.11.15
Подякував: 8287 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:59

  Giroi написав:
  shapo написав:Лепи это вранье кому-нибудь другому.
Кроме тепла которое при теплых зимах можно разбросать на год и получить 100 баксов есть еще обязательные расходы для каждой квартиры многоквартирного о которых такие "защитнички" власти как ты и еще пару местных обитателей скромно помалкивают.
У меня при прописанных 3-х человек только на обслуживание дома жек берет 400 грн и еще 100 грн за вывоз мусора.
Есть электричество минимум 100 грн летом и 200 зимой, а еще холодная вода и водоотведение горячей и холодной воды ( у меня бойлер) тоже минимум под 100.
Газ - 67 грн.
Интернет в виде wi-fi с кабельным тв,конечно, вещь необязательная, но тянет на 256 грн. в месяц.
Пару мобилок тянут на 220 грн.


Учись читать и считать. Стоимость тепла 100 баксов зимой (чаще всего меньше, но не суть), в сумме за год 600 баксов. Еще 50 баксов в месяц остальная коммуналка, в сумме за год имеем 600 баксов. Всего 1200 баксов за год, что дает 100 баксов в месяц.

  shapo написав:Теперь дорого это или нет.
Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе.
Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве.
Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.


Конечно, современная коммуналка - недоступная роскошь для пенсионеров. И с этим никто и никогда не спорил. Субсидии вводили именно с расчетом на пенсионеров. Но невозможность платить коммуналку пенсионерами совсем не повод спонсировать шару для всех остальных, которые способны платить рыночную цену.

Повторяю для апологетов нынешнего режима.
Помимо того что средняя цена самой экономной коммуналки разбросанной на не самую большую квартиру с небольшим числом прописанных вовсе не 100 баксов, а раза в 1,5 больше,есть только твоя лапша про "рыночную" цену там где никакого рынка нет и в помине, а есть монополии которым служит государство, а не наоборот.
Про субсидии узнай как их получать если один из прописанных не принесёт справки о доходах по разным причинам - от невозможности найти работу до срока окончания пребывания на бирже.
А заодно расскажи как живут в нормальных странах где есть социальное жилье и на пенсию можно жить, а не существовать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4131
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:41

  Giroi написав:Еще 50 баксов в месяц остальная коммуналка

а можно расшифровать эту сумму?

вот у меня получается 30 долларов за обслуживание дома и придомовой территории + 30 долларов холодная и горячая вода с канализацией + 20 долларов электроэнергия + ещё 10 на всякие мелочи...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5019
З нами з: 06.08.08
Подякував: 260 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:57

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Теперь дорого это или нет.
Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе.
Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве.
Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.

А им зачем? -- я лучше их детям/внукам это расскажу: родителям нужно помогать...


Такую ситуацию как пенсы остались без детей и внуков или те сами сейчас на мели ты,как и твои то ли работодатели, то ли члены фан-клуба правительства Украины ты напрочь отметаешь.
Ты бы еще предложил продать им жилье в Киеве , перебраться в село и на разницу доживать как советуют тут такие же доборохоты как ты.

нет конечно, но число таких "уникумов" сильно отличается от 12-ти лямов, которыми так любят "махать" свидетели секты "неподъемной комуналки".
И да -- если человеку на содержание чего бы то ни было приходится брать кредиты (кредитные Яблоки/Бехи/Недвига) -- ему обычно советуют начать жить по-средствам. В село -- совсем уж радикально, но в дом престарелых -- вполне рабочий вариант -- всеравно детей/внуков нет -- общаться не с кем...
_hunter
 
Повідомлень: 2842
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Antin, p_a_l і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Вів 25 сер, 2020 23:51
67 3839
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 вер, 2020 13:40
chumakcm1430
Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними
R2 » Суб 29 сер, 2020 20:52
4 510
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 09:58
_hunter
Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Вів 18 сер, 2020 09:29
72 4593
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 10:02
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.