Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...

Додано: Нед 18 жов, 2020 04:17

Тракторист написав: а в каком городе обслуживание по 5 грн./м2 если не секрет? в Киеве например давно уже больше 7 грн./м2 по ЖЭКам, а если вам посчастливилось проживать в ОСББ, то как правило получается 10-12 грн./м2, так как в ОСББ большая доля административных расходов по сравнению с традиционными ЖЭКами.. а в каком городе обслуживание по 5 грн./м2 если не секрет? в Киеве например давно уже больше 7 грн./м2 по ЖЭКам, а если вам посчастливилось проживать в ОСББ, то как правило получается 10-12 грн./м2, так как в ОСББ большая доля административных расходов по сравнению с традиционными ЖЭКами..

Тракторист написав: 350-400 кВт*ч в месяц при электроплите это не так много если вы готовите дома регулярно. плита конечно не самого последнего поколения, но и не древняя - стеклокерамика... 350-400 кВт*ч в месяц при электроплите это не так много если вы готовите дома регулярно. плита конечно не самого последнего поколения, но и не древняя - стеклокерамика...

Тракторист написав: совет отказаться от интернета вряд ли приведёт к экономии, так как тогда оплачивать коммуналку придётся в местах, где за каждую квитанцию берут коммисию 5-10 грн., а с учётом нашего идеотизма, когда за всё надо платить отдельно это может стоить 50-100 грн. в месяц. опять же как без интернета ежемесячно передавать показания счётчиков? можно конечно по телефону, но от него вы тоже предлагаете отказаться как вариант можно это делать через ЦКС, но в пешеходной досягаемости их нет, а поезка туда-обратно обходится в 16 грн. + 1,5-2 часа потеряного времени, но и тут есть проблема - из-за коронабесия туда уже более полугода проблематично попасть...

P.S. в Европе куда мы так стремимся интернет признан базовой потребностью... совет отказаться от интернета вряд ли приведёт к экономии, так как тогда оплачивать коммуналку придётся в местах, где за каждую квитанцию берут коммисию 5-10 грн., а с учётом нашего идеотизма, когда за всё надо платить отдельно это может стоить 50-100 грн. в месяц. опять же как без интернета ежемесячно передавать показания счётчиков? можно конечно по телефону, но от него вы тоже предлагаете отказатьсякак вариант можно это делать через ЦКС, но в пешеходной досягаемости их нет, а поезка туда-обратно обходится в 16 грн. + 1,5-2 часа потеряного времени, но и тут есть проблема - из-за коронабесия туда уже более полугода проблематично попасть...P.S. в Европе куда мы так стремимся интернет признан базовой потребностью...

О ситуации с ОСББ знаю, особенно в новостроях. Но в квартире родителей не в Киеве ОСББ и там тариф даже меньше 4 грн за кв.м. У меня в Киеве КП РЭО, тариф 5.07, при этом ежемесячно проводят перерасчет в минус, по итогу выходит чуть меньше 5 грн за кв.м. С лифтом наверно чуть дороже, на первом этаже лифт не считают.У меня даже не стеклокерамика. Древняя Электра 1001м + мультиварка. Зимой включаю электрообогрев, так как горячая вода по батареях до первого этажа доходит еле теплая. Все лампочки светодиодные + пара люминесцентных. Готовим дома. Между двумя проверками с 03.02.2019 по 05.02.2020 в сумме 2237 кВт*часов. Надо будет намекнуть жене, что она мало готовит ))Показания счетчиков передаются при оплате заполняя соответствующие поля. Лично я делаю так. Да, приват берет за оплату уже 5 грн (беспредел, конечно же).Мобильная связь + интернет - базовые потребности, но не коммунальные услуги.