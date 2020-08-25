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Більшість киян вважають дорогу
комуналку найактуальнішою...

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:59

  shapo написав:
  Тракторист написав:
по Киеву примеров домов с газовыми счётчиками привести не могу, так как у меня и моих знакомых электроплиты, а по области газовые счётчики в квартирах встречал в Вишнёвом, Белой Церкви, Василькове...

По селам и перешедшим на индивидуальное отопление пятиэтажкам в городках Киевской счетчики стояли еше в 90-х, причем все за свой счет.
Мне интересно кому и где поставил в Киеве Киевгаз.
Аналогично Кивводоканал несколько лет в тариф включал и установку и проверку счетчиков, но не знаю никого кому он это сделал

http://m.kievvlast.com.ua/news/s-nachal ... azakievgaz

С начала 2019 года сотрудники компании “Киевгаз” бесплатно установили 6006 индивидуальных счетчиков в 10 районах Киева.


что касается КиевВодоКанала, то в тарифе была сумма только за поверку счётчиков (примерно 0,80 грн./м3)...

кстати в соответствии с решением верховного суда поставщики по прежднему должны поверять счётчики за свой счёт, а они тупо это не выполняют... - https://zib.com.ua/ru/pda/142802.html#
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:26

  Тракторист написав:
  shapo написав:
  Тракторист написав:
по Киеву примеров домов с газовыми счётчиками привести не могу, так как у меня и моих знакомых электроплиты, а по области газовые счётчики в квартирах встречал в Вишнёвом, Белой Церкви, Василькове...

По селам и перешедшим на индивидуальное отопление пятиэтажкам в городках Киевской счетчики стояли еше в 90-х, причем все за свой счет.
Мне интересно кому и где поставил в Киеве Киевгаз.
Аналогично Кивводоканал несколько лет в тариф включал и установку и проверку счетчиков, но не знаю никого кому он это сделал

http://m.kievvlast.com.ua/news/s-nachal ... azakievgaz

С начала 2019 года сотрудники компании “Киевгаз” бесплатно установили 6006 индивидуальных счетчиков в 10 районах Киева.


100% абонентов будут обеспечены бесплатными приборами учета до 1 января 2021 года”, - говорится в сообщении.
Я в это число вместе с своим домом точно не попаду
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:30

  shapo написав:100% абонентов будут обеспечены бесплатными приборами учета до 1 января 2021 года”, - говорится в сообщении.
Я в это число вместе с своим домом точно не попаду

для того чтобы в очередной раз не саботировали сроки нужно всего навсего законодательно запретить поставщикам взимать оплату без счётчика и тогда у них появится реальный стимул выполнять постанову правительства... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:14

  Тракторист написав:
  shapo написав:100% абонентов будут обеспечены бесплатными приборами учета до 1 января 2021 года”, - говорится в сообщении.
Я в это число вместе с своим домом точно не попаду

для того чтобы в очередной раз не саботировали сроки нужно всего навсего законодательно запретить поставщикам взимать оплату без счётчика и тогда у них появится реальный стимул выполнять постанову правительства... ;)


Вы где живете, в Украине или на луне?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 78910
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