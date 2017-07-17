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Світові банки роками дозволяли клієнтам відмивати гроші....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 вер, 2020 20:30
Пропонуємо до обговорення:
У звіт про відмивання грошей у найбільших банках світу, викладений Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів ICIJ, потрапили українські бізнесмени.
Дивися повний текст Світові банки роками дозволяли клієнтам відмивати гроші. Серед них є українці - ЗМІ
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:31
Бачу в них теж проблема довести справу в суді до логічного завершення -- тож "злили" інформацію журналістам
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