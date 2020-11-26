Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили,...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 вер, 2020 19:36
почему-то такие "острые" вопросы возникают в основном перед выборами, но потом благополучно зарываются...
Додано: Вів 22 вер, 2020 20:15
Между "іноземним газом по цене іноземного", и "українським газом по цене іноземного" я бы предпочёл первый вариант.
Если товар или услуга оплачены - то пусть мой газик отправляется хоть в кругосветку, только фактически.
А спонсировать газовых свинорылов, захвативших природный ресурс, принадлежащий всем гражданам, и устанавливающих монопольные цены - зачем?
Или продающих "агрессивный" газ по цене "свободного"?
Кстати, то ли "реформаторы", то ли "самокатчики", то ли "слайдеристы" обещали распределять прибыль от продажи природных ресурсов по "рыночным" ценам между веми гражданами.
И где это всё? Пока распределяют прибыль между 10-ком сынков и мамаш, которых можно назвать украинцами только по формальным признакам
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:04
Вы афуели.Какие :-"Змінити цю ситуацію можна було б за допомогою ринкових важелів" эти самые "важели"?Какой "амстердам"?Вы добываете газ на Украине,покупаете в России напрямую,а нам втираете биржи на другом конце света.Кто его гоняет туда-сюда обратно?У нас,в Харьковской области на ноябрь месяц цена вашего газа уже 8,87,не считая доставки.Уже переплюнули пецю-ракла.Нафуя такие "руководители-клоуны?
|