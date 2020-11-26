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Український газ за ціною
іноземного: в Раді повідомили,...

Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:36

почему-то такие "острые" вопросы возникают в основном перед выборами, но потом благополучно зарываются...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:15

  Тракторист написав:почему-то такие "острые" вопросы возникают в основном перед выборами, но потом благополучно зарываются...

Между "іноземним газом по цене іноземного", и "українським газом по цене іноземного" я бы предпочёл первый вариант.
Если товар или услуга оплачены - то пусть мой газик отправляется хоть в кругосветку, только фактически.
А спонсировать газовых свинорылов, захвативших природный ресурс, принадлежащий всем гражданам, и устанавливающих монопольные цены - зачем?
Или продающих "агрессивный" газ по цене "свободного"?

Кстати, то ли "реформаторы", то ли "самокатчики", то ли "слайдеристы" обещали распределять прибыль от продажи природных ресурсов по "рыночным" ценам между веми гражданами.

И где это всё? Пока распределяют прибыль между 10-ком сынков и мамаш, которых можно назвать украинцами только по формальным признакам
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 08:00

А якщо у мене газ не підключений, тоді як мені долю отримати?
kioreskonadia
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:04

Вы афуели.Какие :-"Змінити цю ситуацію можна було б за допомогою ринкових важелів" эти самые "важели"?Какой "амстердам"?Вы добываете газ на Украине,покупаете в России напрямую,а нам втираете биржи на другом конце света.Кто его гоняет туда-сюда обратно?У нас,в Харьковской области на ноябрь месяц цена вашего газа уже 8,87,не считая доставки.Уже переплюнули пецю-ракла.Нафуя такие "руководители-клоуны?
vech1398
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  #<12
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