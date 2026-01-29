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Додано: Сер 17 чер, 2026 22:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ночь в подвале - ерунда, по сравнению с кайфом от визжания москвичей
Додано: Сер 17 чер, 2026 22:59
1984: думкозлочин
1984
Думкозлочин не тягне за собою смерть: думкозлочин Є смерть — Вінстон Сміт
Найтяжчий злочин в тоталітарній державі Океанії.
Боротьбою з думкозлочинами в Океанії займалася спеціальна репресивна організація — поліція думок, допити обвинувачених проходили в Міністерстві любові. Для виявлення підозрюваних використовувалося стеження, яке вели за громадянами агенти поліції думок і добровольці (у тому числі — найближчі родичі думкозлочинців), а також спеціальний технічний пристрій, встановлений в будинку кожного члена партії — телеекрани.
Неправильний, з точки зору ідеології правлячої партії, вираз обличчя також є різновидом уявного злочина — обличчязлочином.
Взято з Вікіпедії
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