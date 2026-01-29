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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18110181111811218113
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ночь в подвале - ерунда, по сравнению с кайфом от визжания москвичей
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 22:59

1984: думкозлочин

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Думка, що та особа свідомо не бачить, що людей вбиває Росія та Путін
за думки 5 років тюрми дають згідно

1984

Думкозлочин не тягне за собою смерть: думкозлочин Є смерть — Вінстон Сміт

Найтяжчий злочин в тоталітарній державі Океанії.

Боротьбою з думкозлочинами в Океанії займалася спеціальна репресивна організація — поліція думок, допити обвинувачених проходили в Міністерстві любові. Для виявлення підозрюваних використовувалося стеження, яке вели за громадянами агенти поліції думок і добровольці (у тому числі — найближчі родичі думкозлочинців), а також спеціальний технічний пристрій, встановлений в будинку кожного члена партії — телеекрани.

Неправильний, з точки зору ідеології правлячої партії, вираз обличчя також є різновидом уявного злочина — обличчязлочином.


Взято з Вікіпедії
flyman
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