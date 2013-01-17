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Економіка і фінанси України
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:50

Економіка і фінанси України

Економічна, фінансова, банківська та інша статистика України
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:52

ВВП України: аналітика, інфографіка, прогнози

https://ucap.io/gdp-of-ukraine-analytic ... forecasts/

Головні показники ВВП України в II кварталі 2020 року

Індекси реальної зміни ВВП за рік
Номінальний обсяг ВВП
Індекси номінальної зміни ВВП за рік
Дефлятор ВВП (коригування на інфляцію)
Реальний річний (за останні 4 квартали) ВВП


Диаграммы
maksimus silvestris
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