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Економіка і фінанси України
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:50
Економічна, фінансова, банківська та інша статистика України
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maksimus silvestris
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:52
ВВП України: аналітика, інфографіка, прогнозиhttps://ucap.io/gdp-of-ukraine-analytic ... forecasts/
Головні показники ВВП України в II кварталі 2020 року
Індекси реальної зміни ВВП за рік
Номінальний обсяг ВВП
Індекси номінальної зміни ВВП за рік
Дефлятор ВВП (коригування на інфляцію)
Реальний річний (за останні 4 квартали) ВВП
Диаграммы
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maksimus silvestris
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- З нами з: 27.12.17
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tobias
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