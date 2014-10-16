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Російська економіка

Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 161162163164
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:58

Новые данные.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:57

Давненько не писал - ни с одного устройства месяца три не мог зайти на этот сайт.
Свежие данные
ВВП по ППС за 2019-ый год
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
China 2019 23,460,170.14
United States 2019 21,374,418.88
India 2019 9,611,679.30
Japan 2019 5,459,154.90
Germany 2019 4,659,794.74
Russian Federation 2019 4,281,807.13
France 2019 3,315,117.58
Indonesia 2019 3,329,168.87
United Kingdom 2019 3,255,483.89
Brazil 2019 3,220,373.25
РФ уверенно заняла 6-е место в мире по размерам экономики, она всего на 8% меньше германской и на 1/3 больше находящейся на 7-ом месте в мире индонезийской.
Среднедушевой ВВП по ППС в 2019-ом
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
Belarus 2019 19,943.3
Bulgaria 2019 24,561.
Croatia 2019 29,973.4
Czech Republic 2019 42,575.6
Estonia 2019 38,811.1
Georgia 2019 15,636.6
Hungary 2019 33,979.0
Kazakhstan 2019 27,443.6
Latvia 2019 32,204.5
Lithuania 2019 38,214.2
Moldova 2019 13,574.1
Poland 2019 34,217.7
Russian Federation 2019 29,181.4
Ukraine 2019 13,341.2
Самое интересное, что среднедушевой ВВП РФ подсчитан Всемирным банком для 146,7 млн. человек, т.е с учетом Крыма.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:25

  Волгарь написав:Давненько не писал - ни с одного устройства месяца три не мог зайти на этот сайт.
Свежие данные
ВВП по ППС за 2019-ый год
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
China 2019 23,460,170.14
United States 2019 21,374,418.88
India 2019 9,611,679.30
Japan 2019 5,459,154.90
Germany 2019 4,659,794.74
Russian Federation 2019 4,281,807.13
France 2019 3,315,117.58
Indonesia 2019 3,329,168.87
United Kingdom 2019 3,255,483.89
Brazil 2019 3,220,373.25


РФ уверенно заняла 6-е место в мире по размерам экономики, она всего на 8% меньше германской и на 1/3 больше находящейся на 7-ом месте в мире индонезийской.
Среднедушевой ВВП по ППС в 2019-ом
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
Belarus 2019 19,943.3
Bulgaria 2019 24,561.
Croatia 2019 29,973.4
Czech Republic 2019 42,575.6
Estonia 2019 38,811.1
Georgia 2019 15,636.6
Hungary 2019 33,979.0
Kazakhstan 2019 27,443.6
Latvia 2019 32,204.5
Lithuania 2019 38,214.2
Moldova 2019 13,574.1
Poland 2019 34,217.7
Russian Federation 2019 29,181.4
Ukraine 2019 13,341.2
Самое интересное, что среднедушевой ВВП РФ подсчитан Всемирным банком для 146,7 млн. человек, т.е с учетом Крыма.


В конце первой декады августа были опубликованы данные исследования о новом падении уровня доходов граждан России. За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%. Увеличилась и доля населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб., следует из опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».
В данных того же опроса лишь две категории: получающих доход от 50 до 100 тысяч рублей в месяц и получающих свыше 100 тысяч рублей в месяц суммарно составляют чуть более 5 процентов всего населения. Что означает весьма понятную вещь - к среднему и богатому классу в России относятся лишь 5 процентов населения. 95 процентов - бедные, нищие и абсолютно нищие.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:00

Волгарь
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:33

Як там в Росії дощі косые?
tobias
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:49

  tobias написав:Як там в Росії дощі косые?

Простите, а что такое эти дощі косые?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:42

Пока бушует эпидемия
Грузоподъемность российского модернизированного Ил-76МД-90А увеличится на 12 тонн.
https://topcor.ru/17333-modernizirovann ... inobzor.ru
Так, со слов конструктора Андрея Юрасова, вместо 48 тонн улучшенный тяжелый военно-транспортный самолет сможет поднимать 60. При этом в плане расхода горючего он станет экономичнее на 12-15%, а его дальность полета увеличится на 18%.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 03:28

Великая космическая сверхдержава :lol: :lol:
Космодром Плесецк
Шесть часов на поезде советских времён или федеральной трассой к единственной больнице

С 28 минуты
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:12

  Ukrainian написав:Великая космическая сверхдержава :lol: :lol:
Космодром Плесецк
Шесть часов на поезде советских времён или федеральной трассой к единственной больнице

С 28 минуты

Цитата: "Нужно отметить что Кремлю очень повезло с народом".
НЕВЕРНО!
Це СРСР зробив народ таким. Це Сталін, терором і репресіями знищив активних і непокірних. І залишились тільки такі!
Все в цьому світі має причину і наслідок.
І Путін просто користується напрацюваннями СРСР(Сталіна в першу чергу), користується рабською психологією росіян. Але Путін вже не може змінити народ, тому що він не може вбивати! Тому з часом народ прокинеться, зміняться покоління і зміниться Росія, якщо не прийде другий Сталін, звичайно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:00

  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав:Великая космическая сверхдержава :lol: :lol:
Космодром Плесецк
Шесть часов на поезде советских времён или федеральной трассой к единственной больнице

С 28 минуты

Цитата: "Нужно отметить что Кремлю очень повезло с народом".
НЕВЕРНО!
Це СРСР зробив народ таким. Це Сталін, терором і репресіями знищив активних і непокірних. І залишились тільки такі!
Все в цьому світі має причину і наслідок.
І Путін просто користується напрацюваннями СРСР(Сталіна в першу чергу), користується рабською психологією росіян. Але Путін вже не може змінити народ, тому що він не може вбивати! Тому з часом народ прокинеться, зміняться покоління і зміниться Росія, якщо не прийде другий Сталін, звичайно.

Согласен!
grkgusejnov
 
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