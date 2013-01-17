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Економіка і фінанси України
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:55

ТОП країн зовнішньої торгівлі України в серпні 2020-го. Інфографіка

https://ucap.io/top-krayin-zovnishnoyi- ... fografika/

В січні-серпні 2020 року зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 225 країн світу, але до 90% обсягу зовнішньої торгівлі України припадає на кілька десятків країн.
На даних Державної служби статистики UCAP створив рейтинги країн – основних торгових партнерів України: ТОП-30 країн в зовнішньоторговельному товарообігу,ТОП-30 найбільших покупців товарів з України, ТОП-30 найбільших продавців товарів в Україну.

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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 08:01

Промисловість Україні в вересні. Інфографіка

https://ucap.io/promyslovist-ukrayini-v ... fografika/
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:44

ТОП товарів зовнішньої торгівлі України в серпні 2020-го. Інфографіка

https://ucap.io/top-tovariv-zovnishnoyi ... eview=true
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:10

Імпорт з Росії впав до історичного мінімуму, а експорт до Китаю зріс до історичного максимуму. Інфографіка

https://ucap.io/import-z-rosiyi-vpav-do ... maksymumu/

Взаємна торгівля України з Росією впала до історично мінімальної. Це другий місяць оновлення історичного мінімуму товарообігу, який до цього був лише в 2016 році: перший раз оновлення було в липні, місяць тому.
Але в липні історичний мінімум товарообігу був сформований тільки при історичному мінімумі українського експорту в Росію, в той час як річний російський імпорт в Україну був ще не найменшим в історії (таким він залишався з 2016 року).
І ось тепер, у серпні 2020-го, вже і імпорт товарів з Росії досяг історичного мінімуму: $5,017 млрд за рік (за період з вересня 2019 року по серпень 2020-го), в 5-6 разів менше довоєнного рівня.


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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:20

Середня зарплата в Україні. Вересень 2020 року. Інфографіка

https://ucap.io/serednya-zarplata-v-ukr ... fografika/

Зростання середньої по країні зарплати у вересні виявилося дуже суттєвим, значно більше, ніж за звичайною сезонною динамікою цього показника в Україні по багаторічних даних. Сприяло цьому підвищення до 5000 гривен мінімальної зарплати в цьому місяці.

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