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Економіка і фінанси України
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:19

ВВП України в III кварталі – свіжі дані: індексы, прогнози, візуалізація

https://ucap.io/vvp-ukrayiny-v-iii-kvar ... ani-indeksы-prognozy-vizualizacziya/
диаграми

Розрізняють квартальний та річний індекси ВВП, а також ланцюговий індекс – за який-небудь тривалий період, або з якогось року.
Відповідно, офіційна статистика виставляє індекс один раз в квартал (до відповідного кварталу попереднього року) та один раз на рік (до попереднього календарного року).
UCAP додає ковзний річний індекс – розрахунковий, за останні 4 квартали (некалендарний рік) до такого ж 4-квартального періоду роком раніше, який виставляється щоквартально, нівелюючи сезонні і разові фактори, і видає більш плавну та більш оперативну динаміку річного індексу.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 07:32

Зовнішня торгівля в вересні: ТОП товарів зросту і падіння експорту та імпорту. Візуалізація

https://ucap.io/zovnishnya-torgivlya-v- ... lizacziya/
диаграми

Експорт і імпорт товарів обліковується і враховується згідно єдиного класифікатора товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), складеного на основі гармонізованої системи кодування та опису товарів, прийнятої в міжнародній торгівлі, і використовується в обліку зовнішньої торгівлі України.
На оперативних даних Державної служби статистики за розподілом товарів на групи згідно з ТН ЗЕД, UCAP створив товарний рейтинг зовнішньої торгівлі Україні – річної зміни експорту та імпорту головних товарних груп і окремих товарів: в абсолютному вимірі – в доларах, та у відносному вимірі – у відсотках.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:14

Демографія України в вересні 2020 року. Візуалізація

https://ucap.io/demografichna-sytuacziy ... lizacziya/

У вересні скорочення населення України природним чинником прискорилося через збільшення смертності: її місячний коефіцієнт у вересні 2020-го став найбільшим серед вересневих коефіцієнтів за останні 20 років, що може бути наслідками нової хвилі коронавірусної пандемії.
Народжуваність у вересні теж зросла, але помітно менше, і її коефіцієнт залишається одним з найменших за 20 років, а річна (12-місячною сумою) кількість народжених перебуває на мінімумі з часів II світової війни.
В результаті чого вересневий місячний коефіцієнт природного зменшення населення виявився найбільшим за 20 років: вересень 2020-го став найгіршим в демографічному плані серед аналогічних місяців після 90-х років.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 01:18

Зовнішня торгівля в вересні: ТОП країн експорту та імпорту. Інфографіка

https://ucap.io/zovnishnya-torgivlya-v- ... fografika/
диаграми

В січні-вересні 2020 року зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 230 країн світу, але до 90% обсягу – товарообіг, експорт та імпорт – зовнішньої торгівлі України припадає на кілька десятків країн.
На даних Державної служби статистики UCAP створив рейтинги країн – головних торгових партнерів: ТОП-30 країн товарообігу з Україною, ТОП-30 імпортерів товарів з України, ТОП-30 експортерів товарів в Україну.
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