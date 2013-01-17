Економіка і фінанси України

В жовтні 2020 року середня по Україні нарахована, до сплати податків з фізичних осіб, заробітна плата склала 12174 гривни. В доларах жовтнева середня зарплата в жовтні 2020-го – $427 (по ринковому готівковому курсу долара на кінець місяця).
На даних Державної служби статистики UCAP створив рейтинги середньої заробітної плати регіонів України: за величиною – в гривнях і в доларах, за динамікою – за місяць і за рік – в гривнях, відсотках і в доларах, а також – чарти зміни рейтингових місць.
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася одразу до 1,5-річного мінімуму. Такого сильного зниження кредитної заборгованості населення за місяць в Україні не було 5 років. Падіння зафіксоване за кредитами і в національної і в іноземній валюті.
В кінці цього місяця сума коштів домашніх господарств на переказних депозитах становила 351,1 млрд грн, а на всіх інших вже тільки 344,7 млрд (сумарно по всім валютам в гривневому еквіваленті, по даним НБУ), хоча раніше переказних депозитів було істотно менше.
За даними Державної служби статистики Україні, в листопаді 2020-го на споживчому ринку суттєво зріс індекс місячної інфляції – до найбільшого за 2 роки. Хоча звичайно –за традиційною сезонною динамікою – в листопаді місячна інфляція знижується. Збільшення місячного індексу сприяло зростанню в листопаді річного індексу інфляції –до максимального в цьому році. Вперше за 7 місяців піднявся індекс інфляції «середній за період річний» (січень-листопад поточного року до січня-листопаду минулого року). А ось ковзна середньорічна інфляція поки що сповільнюється через значну інерційність цього показника.