Економіка і фінанси України

В жовтні 2020 року середня по Україні нарахована, до сплати податків з фізичних осіб, заробітна плата склала 12174 гривни. В доларах жовтнева середня зарплата в жовтні 2020-го – $427 (по ринковому готівковому курсу долара на кінець місяця).
На даних Державної служби статистики UCAP створив рейтинги середньої заробітної плати регіонів України: за величиною – в гривнях і в доларах, за динамікою – за місяць і за рік – в гривнях, відсотках і в доларах, а також – чарти зміни рейтингових місць.
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася одразу до 1,5-річного мінімуму. Такого сильного зниження кредитної заборгованості населення за місяць в Україні не було 5 років. Падіння зафіксоване за кредитами і в національної і в іноземній валюті.
В кінці цього місяця сума коштів домашніх господарств на переказних депозитах становила 351,1 млрд грн, а на всіх інших вже тільки 344,7 млрд (сумарно по всім валютам в гривневому еквіваленті, по даним НБУ), хоча раніше переказних депозитів було істотно менше.
За даними Державної служби статистики Україні, в листопаді 2020-го на споживчому ринку суттєво зріс індекс місячної інфляції – до найбільшого за 2 роки. Хоча звичайно –за традиційною сезонною динамікою – в листопаді місячна інфляція знижується. Збільшення місячного індексу сприяло зростанню в листопаді річного індексу інфляції –до максимального в цьому році. Вперше за 7 місяців піднявся індекс інфляції «середній за період річний» (січень-листопад поточного року до січня-листопаду минулого року). А ось ковзна середньорічна інфляція поки що сповільнюється через значну інерційність цього показника.
різна питома вага цих товарів і послуг в споживчому кошику, по якому Держстат розраховує індекс споживчої інфляції (ІСЦ), надає їм окремий вплив на створення загального індексу. На основі офіційних даних UCAP визначає, які саме товари і послуги і в який бік – в бік збільшення або зменшення – найбільше сприяли формуванню ІСЦ листопада 2020-го.
В жовтні 2020-го результат зовнішньої торгівлі України товарами став помітно краще: за місяць, в порівнянні з вереснем – через значне зростання експорту (до найбільшого з 2014-го місячного обсягу), при меншому збільшенні імпорту, а за рік, в порівнянні з жовтнем 2019-го – через малий приріст експорту при значному зменшенні імпорту. Поліпшення результату в порівнянні з торішнім зафіксовано і в статистиці за 10 місяців – через набагато більше падіння імпорту, ніж експорту, завдяки чому мінусове товарне сальдо січня-жовтня скоротилося більш ніж в 2,5 рази, становивши $-3,354 млрд. А ковзне річне товарне сальдо поліпшується 10-й місяць поспіль, починаючи з початку року. Але залишається воно, все ж, мінусовим: $-5,603 млрд за останні 12 місяців.