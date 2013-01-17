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Економіка і фінанси України
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:52

Середня зарплата в Україні в жовтні: номінальна, реальна, доларова. Візуалізація

https://ucap.io/serednya-zarplata-v-ukr ... lizacziya/
діаграми

В жовтні 2020 року середня по Україні нарахована, до сплати податків з фізичних осіб, заробітна плата склала 12174 гривни.
В доларах жовтнева середня зарплата в жовтні 2020-го – $427 (по ринковому готівковому курсу долара на кінець місяця).
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 09:53

Рейтинг регіонів України за рівнем і динамікою зарплат. Жовтень 2020 року.

https://ucap.io/rejtyng-regioniv-ukrayi ... 2020-roku/
діаграми

На даних Державної служби статистики UCAP створив рейтинги середньої заробітної плати регіонів України: за величиною – в гривнях і в доларах, за динамікою – за місяць і за рік – в гривнях, відсотках і в доларах, а також – чарти зміни рейтингових місць.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:31

Кредитна заборгованість українців в жовтні різко скоротилася. інфографіка

https://ucap.io/kredytna-zaborgovanist- ... fografika/
діаграми

За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася одразу до 1,5-річного мінімуму. Такого сильного зниження кредитної заборгованості населення за місяць в Україні не було 5 років. Падіння зафіксоване за кредитами і в національної і в іноземній валюті.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:44

Переказні депозити домашніх господарств перевищили суму строкових вкладів – вперше. Інфографіка

https://ucap.io/obsyag-perekaznyh-depoz ... fografika/
діаграми

В кінці цього місяця сума коштів домашніх господарств на переказних депозитах становила 351,1 млрд грн, а на всіх інших вже тільки 344,7 млрд (сумарно по всім валютам в гривневому еквіваленті, по даним НБУ), хоча раніше переказних депозитів було істотно менше.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 01:09

Споживча інфляція в листопаді. Візуалізація динамики ІСЦ всіх форматів

https://ucap.io/spozhyvcha-inflyacziya- ... -formativ/
діаграми

За даними Державної служби статистики Україні, в листопаді 2020-го на споживчому ринку суттєво зріс індекс місячної інфляції – до найбільшого за 2 роки. Хоча звичайно –за традиційною сезонною динамікою – в листопаді місячна інфляція знижується.
Збільшення місячного індексу сприяло зростанню в листопаді річного індексу інфляції –до максимального в цьому році. Вперше за 7 місяців піднявся індекс інфляції «середній за період річний» (січень-листопад поточного року до січня-листопаду минулого року).
А ось ковзна середньорічна інфляція поки що сповільнюється через значну інерційність цього показника.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:05

Чим склалася листопадова інфляція в Україні – що подорожчало, а що подешевшало?

https://ucap.io/chym-sklalasya-lystopad ... shevshalo/
діаграми

різна питома вага цих товарів і послуг в споживчому кошику, по якому Держстат розраховує індекс споживчої інфляції (ІСЦ), надає їм окремий вплив на створення загального індексу.
На основі офіційних даних UCAP визначає, які саме товари і послуги і в який бік – в бік збільшення або зменшення – найбільше сприяли формуванню ІСЦ листопада 2020-го.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 01:48

Зовнішня торгівля України в жовтні. Головні показники. Візуалізація

https://ucap.io/zovnishnya-torgivlya-uk ... lizacziya/
діаграми

В жовтні 2020-го результат зовнішньої торгівлі України товарами став помітно краще: за місяць, в порівнянні з вереснем – через значне зростання експорту (до найбільшого з 2014-го місячного обсягу), при меншому збільшенні імпорту, а за рік, в порівнянні з жовтнем 2019-го – через малий приріст експорту при значному зменшенні імпорту.
Поліпшення результату в порівнянні з торішнім зафіксовано і в статистиці за 10 місяців – через набагато більше падіння імпорту, ніж експорту, завдяки чому мінусове товарне сальдо січня-жовтня скоротилося більш ніж в 2,5 рази, становивши $-3,354 млрд.
А ковзне річне товарне сальдо поліпшується 10-й місяць поспіль, починаючи з початку року. Але залишається воно, все ж, мінусовим: $-5,603 млрд за останні 12 місяців.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:17

Грошова база в Україні зростає вже дев'ять місяць поспіль. Візуалізація

https://ucap.io/groshova-baza-v-ukrayin ... cz-pospil/
діаграми

Грошова база в Україні в кінці листопада 2020-го знову оновила історичний максимум, але швидкість її приросту сповільнилася. Проте, зростання триває безперервне вже 9 місяців поспіль, чого не спостерігалося сім років.
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