Про це заявив голова СП Валерій Пацкан, представляючи підсумки експертизи проекту Бюджету-2021, передає УНН з посиланням на прес-службу Рахункової палати.
Дивися повний текст Бюджет-2021: Рахункова палата виявила \"резерви\" доходів на 20 млрд грн.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:51
Бюджет-2021: Рахункова палата виявила "резерви" доходів...
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Дивися повний текст Бюджет-2021: Рахункова палата виявила \"резерви\" доходів на 20 млрд грн.
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:51
.."не учтенными..?!".. как раз ОЧЕНЬ даже учтенными, и уже проданными "резервами" "кому-надо" и за вполне реальные "коврижки"!!..наивные какие ревизоры у нас трудятся.. ))
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