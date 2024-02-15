Національний банк України продає долари зі своїх резервів, щоб компенсувати структурний дефіцит валюти під час війни, запобігти девальвації гривні та підтримати макрофінансову стабільність.
Дивися повний текст
Пишний: нам потрібно економити резерви
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:16
Пишний: нам потрібно економити резерви
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Пишний: нам потрібно економити резерви
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:16
це значить в країні великий дисбаланс імпорту/експорту. він завжди був у некращу сторону, але ситуація стає гіршою. Одразу помітна відсутність фінансової підтримки США, але ж скільки б ми не зекономили цього буде недостатньо, лише розтягування у часі і надія на те, що ворог втомиться, не пишу про перемогу, оскільки вона більше залежить навіть не від нас. Наша країна на 100% імпортозалежна, починаючи від хліба і закінчуючи атомним паливом. Була можливість задати питання НБУ, а саме, чи вважаєте, що треба інвестувати в економіку зараз (мається на увазі не обкласти все акцизом з прив"язкою до валюти, а збільшити товарообіг запустивши маховик), ніж виводити з обігу кошти, оскільки в таком випадку опинимося у розбитого корита, отримав відповідь ще місяців 5-6 назад, що "друзі" нам допоможуть фінансово. Але нажаль картина інша - треба економити резерви, погоджуюсь.
|