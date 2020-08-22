Про це пише "Дорожній Адвокат
Дивися повний текст Чи повинен водій пред’являти на місці зупинки електронний поліс.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:38
Чи повинен водій пред’являти на місці зупинки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи повинен водій пред’являти на місці зупинки електронний поліс.
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:51
получается распечатка электронного полиса уже не годится и при наличии электронного полиса могут оштрафовать за отсутствие полиса "непосредственно в транспортном средстве"?
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