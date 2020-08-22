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Чи повинен водій пред’являти на місці зупинки...
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:38
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній Адвокат
Дивися повний текст Чи повинен водій пред’являти на місці зупинки електронний поліс
.
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R2
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:38
Аж стало цікаво, яким би міг бути "доказ ненадання"?...
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alex_dubiv
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:51
При этом указанный полис должен находиться непосредственно в распоряжении водителя (в транспортном средстве, которым водитель управляет)
получается распечатка электронного полиса уже не годится и при наличии электронного полиса могут оштрафовать за отсутствие полиса "непосредственно в транспортном средстве"?
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Амвросий
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:35
Амвросий написав:
При этом указанный полис должен находиться непосредственно в распоряжении водителя (в транспортном средстве, которым водитель управляет)
получается распечатка электронного полиса уже не годится и при наличии электронного полиса могут оштрафовать за отсутствие полиса "непосредственно в транспортном средстве"?
А статью прочитать вообще не получилось? -- нужно успеть очередной коментарий про зраду написать?..
Цей поліс може бути пред’явлений водієм або з телефону, або роздрукований примірник на паперовому носії (п.п.2.1.ґ та 2.4.а ПДР).
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_hunter
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:36
Полный бред, если цель остановки не штраф, то в чем проблема проверив наличие действующего полиса ОСАГО по базе МТСБУ, просто закрыть этот вопрос?!
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Rainbow
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:42
Rainbow написав:
Полный бред, если цель остановки не штраф, то в чем проблема проверив наличие действующего полиса ОСАГО по базе МТСБУ, просто закрыть этот вопрос?!
Цель остановки-всегда штраф. То что при должной сноровке и знаниях водителя доблестные полициянты не всегда составляют постанову/протокол не означает что они преследовали какую-то иную цель остановки.
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DONALD
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:14
Так, давайте ещё раз.
Під час зупинки автомобіля працівниками поліції, водій відмовився пред’явити інспектору електронний поліс, мотивуючи тим, що інспектор може перевірити його самостійно в базі. Інспектор виніс відносно водія штраф за непред’явлення полісу на вимогу працівника поліції на підставі ч.1 ст.126 КУпАП у розмірі 425 грн.
Я так понял, что он НЕ ПОКАЗАЛ электронный полис. Но возможно, что и бумажный тоже не показал. Может просто назвал данные полиса вслух и всё.
Видимо, поэтому инспектор и прицепился.
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Sanyok77
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:26
Sanyok77 написав:
Так, давайте ещё раз.
Під час зупинки автомобіля працівниками поліції, водій відмовився пред’явити інспектору електронний поліс, мотивуючи тим, що інспектор може перевірити його самостійно в базі. Інспектор виніс відносно водія штраф за непред’явлення полісу на вимогу працівника поліції на підставі ч.1 ст.126 КУпАП у розмірі 425 грн.Я так понял, что он НЕ ПОКАЗАЛ электронный
полис. Но возможно, что и бумажный тоже не показал.
Может просто назвал данные полиса вслух и всё.Видимо, поэтому инспектор и прицепился.
Ну, как бы именно так и написано...
Естественно: сказал "сами смотрите".
Не совсем понятно -- для чего "Так, давайте ещё раз." понадобилось. Но можем еще раз статью перепечатать...
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_hunter
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Додано: Чет 01 жов, 2020 17:07
_hunter написав:
Ну, как бы именно так и написано...
Естественно: сказал "сами смотрите".
Не совсем понятно -- для чего "Так, давайте ещё раз." понадобилось. Но можем еще раз статью перепечатать...
Водитель видно в ноги инспектору не поклонился и выслужится перед ним забыл, вот и штраф схлопотал. Сам виноват.
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Амвросий
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