RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи повинен водій пред’являти
на місці зупинки...

Чи повинен водій пред’являти на місці зупинки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:38

Чи повинен водій пред’являти на місці зупинки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній Адвокат

Дивися повний текст Чи повинен водій пред’являти на місці зупинки електронний поліс.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90510
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:38

Аж стало цікаво, яким би міг бути "доказ ненадання"?...
alex_dubiv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 28.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:51

При этом указанный полис должен находиться непосредственно в распоряжении водителя (в транспортном средстве, которым водитель управляет)


получается распечатка электронного полиса уже не годится и при наличии электронного полиса могут оштрафовать за отсутствие полиса "непосредственно в транспортном средстве"?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2575
З нами з: 26.02.09
Подякував: 313 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:35

  Амвросий написав:
При этом указанный полис должен находиться непосредственно в распоряжении водителя (в транспортном средстве, которым водитель управляет)


получается распечатка электронного полиса уже не годится и при наличии электронного полиса могут оштрафовать за отсутствие полиса "непосредственно в транспортном средстве"?

А статью прочитать вообще не получилось? -- нужно успеть очередной коментарий про зраду написать?..
Цей поліс може бути пред’явлений водієм або з телефону, або роздрукований примірник на паперовому носії (п.п.2.1.ґ та 2.4.а ПДР).
_hunter
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:36

Полный бред, если цель остановки не штраф, то в чем проблема проверив наличие действующего полиса ОСАГО по базе МТСБУ, просто закрыть этот вопрос?!
Rainbow
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:42

  Rainbow написав:Полный бред, если цель остановки не штраф, то в чем проблема проверив наличие действующего полиса ОСАГО по базе МТСБУ, просто закрыть этот вопрос?!

Цель остановки-всегда штраф. То что при должной сноровке и знаниях водителя доблестные полициянты не всегда составляют постанову/протокол не означает что они преследовали какую-то иную цель остановки.
DONALD
 
Повідомлень: 211
З нами з: 23.06.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:14

Re: Чи повинен водій пред’являти на місці зупинки...

Так, давайте ещё раз.

Під час зупинки автомобіля працівниками поліції, водій відмовився пред’явити інспектору електронний поліс, мотивуючи тим, що інспектор може перевірити його самостійно в базі. Інспектор виніс відносно водія штраф за непред’явлення полісу на вимогу працівника поліції на підставі ч.1 ст.126 КУпАП у розмірі 425 грн.

Я так понял, что он НЕ ПОКАЗАЛ электронный полис. Но возможно, что и бумажный тоже не показал. Может просто назвал данные полиса вслух и всё.
Видимо, поэтому инспектор и прицепился.
Sanyok77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 358
З нами з: 31.08.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:26

  Sanyok77 написав:Так, давайте ещё раз.

Під час зупинки автомобіля працівниками поліції, водій відмовився пред’явити інспектору електронний поліс, мотивуючи тим, що інспектор може перевірити його самостійно в базі. Інспектор виніс відносно водія штраф за непред’явлення полісу на вимогу працівника поліції на підставі ч.1 ст.126 КУпАП у розмірі 425 грн.

Я так понял, что он НЕ ПОКАЗАЛ электронный полис. Но возможно, что и бумажный тоже не показал. Может просто назвал данные полиса вслух и всё.
Видимо, поэтому инспектор и прицепился.

Ну, как бы именно так и написано...
Естественно: сказал "сами смотрите".

Не совсем понятно -- для чего "Так, давайте ещё раз." понадобилось. Но можем еще раз статью перепечатать...
_hunter
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:07

  _hunter написав:Ну, как бы именно так и написано...
Естественно: сказал "сами смотрите".

Не совсем понятно -- для чего "Так, давайте ещё раз." понадобилось. Но можем еще раз статью перепечатать...


Водитель видно в ноги инспектору не поклонился и выслужится перед ним забыл, вот и штраф схлопотал. Сам виноват. :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2575
З нами з: 26.02.09
Подякував: 313 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Annever, vitaliy_berdinskikh і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Індивідуальні лічильники газу: хто повинен платити за...
R2 » Пон 28 вер, 2020 23:51
1 159
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 23:52
hxbbgaf
Хто повинен буде замінити паспорт і чи обов'язково це
R2 » Пон 07 вер, 2020 14:18
2 108
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 вер, 2020 18:28
moveton
Шмигаль: Кожен регіон повинен мати власний авіаційний...
R2 » П'ят 21 сер, 2020 15:35
4 214
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 08:07
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.