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Чи повинен водій пред’являти
на місці зупинки...

Чи повинен водій пред’являти на місці зупинки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:10

Вместе с тем, в Законе «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» четко указано, что контроль за наличием договоров автострахования осуществляется подразделениями Нацполиции при составлении протоколов о нарушениях правил дорожного движения и оформлении материалов ДТП. Других оснований составления протокола об отсутствии полиса автогражданки у полиции нет,
drupshym
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 05:29

Да?
А у нормальных людей если коп просит полис(как правило они сами его проверяют в течении 20-40 секунд) и у тебя его нет ,(но он по факту то есть но ты его просто не возишь с собою) ,то даётся календарная неделя на предоставление его наличия в любом полицейском участке. Ну а если у тебя его не "нашлось" то тогда штраф с даты остановки+ штраф за введение в заблуждение копа+предоставление заведома ложной инфы и понеслось и все через суд+судовые траты. Сам суд разводит тебя на деньги ,а не копы.
Короче бычество перед копом выходит раз в 7-8 дороже чем сам полис.
olegovdey
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