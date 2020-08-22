Чи повинен водій пред’являти на місці зупинки...

Додано: П'ят 02 жов, 2020 05:29

Да?

А у нормальных людей если коп просит полис(как правило они сами его проверяют в течении 20-40 секунд) и у тебя его нет ,(но он по факту то есть но ты его просто не возишь с собою) ,то даётся календарная неделя на предоставление его наличия в любом полицейском участке. Ну а если у тебя его не "нашлось" то тогда штраф с даты остановки+ штраф за введение в заблуждение копа+предоставление заведома ложной инфы и понеслось и все через суд+судовые траты. Сам суд разводит тебя на деньги ,а не копы.

Короче бычество перед копом выходит раз в 7-8 дороже чем сам полис.