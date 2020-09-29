З 7 жовтня "Нова пошта" призупиняє надання послуги "Сейф-сервіс".
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:16
"Нова пошта" призупиняє надання послуги "Сейф-сервіс"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нова пошта\" призупиняє надання послуги \"Сейф-сервіс\" через шахраїв.
Додано: Сер 07 жов, 2020 18:16
Смешно так. Целый Aliexpress продаёт по всему миру в том числе и в Украине исключительно на условиях передачи денег продавцу только после согласия покупателя и не парится, что кто-то его сайт подделывает. А тут высокие принципы.
Додано: Сер 07 жов, 2020 18:27
Re:
нельзя сделать доступной данную услугу если у отправителя и получателя установлено приложение новой почты, что полностью исключает номера левых накладных? заодно запретить находить посылку по накладной которую отправитель зарегистрировал в системе, а посылку в отделение не принёс.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 08 жов, 2020 10:08
Новая Почта недавно только начала активно рекламировать своё приложение и они насоздавали аккаунты для постоянных клиентов не уведомив об этом самих клиентов. А так как большинство не верифицировали свой аккаунт, то и защита от взлома там плохая или ее попросту нет.
А не верифицировали, потому что попросту не знали.
Сейчас происходит массовый взлом не верифицированных аккаунтов с подменой способа возврата денежных средств от наложенного платежа.
Деньги за наложенный платеж можно получать как наличкой так и переводом на банковскую карту, указав это в аккаунте. Что и делают взломщики. Но только на карты какого то бомжа, чтобы не светиться.
Наказать бы Новую Почту огромным штрафом за такие действия. Да некому.
Это все равно что ходить в толпе с закрытыми глазами и с открытым кошельком в руках.
Додано: Чет 08 жов, 2020 16:25
Re:
просто полиция ложила большой болт на интенет мошенников, их никто не ловит и расплодилось их реально много
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