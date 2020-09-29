"Нова пошта" призупиняє надання послуги "Сейф-сервіс"...

Додано: Сер 07 жов, 2020 18:27

нельзя сделать доступной данную услугу если у отправителя и получателя установлено приложение новой почты, что полностью исключает номера левых накладных? заодно запретить находить посылку по накладной которую отправитель зарегистрировал в системе, а посылку в отделение не принёс.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat