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Україна з 2021 року введе нульове
мито на ввезення вина з ЄС

Україна з 2021 року введе нульове мито на ввезення вина з ЄС
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 07:15

Україна з 2021 року введе нульове мито на ввезення вина з ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Нульове мито на ввезення вина з ЄС буде введено з 2021 року згідно з зобов'язаннями України щодо обнулення імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після підписання економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 07:16

Экономическая часть заключается в сдаче своего производства????
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 07:44

А что, в Украине вино делали из винограда? На бутылках ведь честно написано: "концентрат виноградного сока". И это в лучшем случае! А то и просто ароматизатор. Уже лет 10 не беру нашего вина принципиально! Даже грузинское вино бутылированное в Украине - это тоже не вино! Тоже самое касается коньяков...
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 07:46

svetoch-10
Свое производство сдали ещё в 1992 году! Вы не заметили?
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:12

  Alexnik написав:А что, в Украине вино делали из винограда? На бутылках ведь честно написано: "концентрат виноградного сока". И это в лучшем случае! А то и просто ароматизатор. Уже лет 10 не беру нашего вина принципиально! Даже грузинское вино бутылированное в Украине - это тоже не вино! Тоже самое касается коньяков...

Скоро все сдадим и раком станем задницей на закат. Но нет, мы не колония. Мы гордые патриоты. Просто стоя раком нам гимн патриотичнее петь. Аж гордость пробирает за свою страну. Молодцы.
Всегда голосовал против восточных, но теперь понимаю что с прозападными стране гораздо хуже. И чем быстрее народ это поймет, тем лучше.
Жаль что проукраинских на трех пальцах пересчитать. И то с этих трех пальцев Украине будет дуля. Грабили, грабят и будут грабить. Все кому не лень.

А бацька да, диктатор, изверг и нехороший человек. Какой негодяй. Ишь страну сохранил для своего народа. Как он посмел, паршивец? А народу кроме как в ладоши хлопать, больше ничего и не надо. Все отдадут, дайте только похлопать.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:53

Нулевая пошлина на ввоз вина из ЕС будет введена с 2021 года согласно обязательств Украины по обнулению импортных пошлин на ряд товаров в течение семилетнего периода после подписания экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.


Аплодисменты Порошенку и Яценюку, от украинских виноделов и виноградарей.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:17

Ещё бы на шоколад и кондитерку. Ну чтобы не только нам больно было.
astatempo
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