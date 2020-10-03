Україна з 2021 року введе нульове мито на ввезення вина з ЄС

Додано: Чет 08 жов, 2020 08:12

Alexnik написав: А что, в Украине вино делали из винограда? На бутылках ведь честно написано: "концентрат виноградного сока". И это в лучшем случае! А то и просто ароматизатор. Уже лет 10 не беру нашего вина принципиально! Даже грузинское вино бутылированное в Украине - это тоже не вино! Тоже самое касается коньяков... А что, в Украине вино делали из винограда? На бутылках ведь честно написано: "концентрат виноградного сока". И это в лучшем случае! А то и просто ароматизатор. Уже лет 10 не беру нашего вина принципиально! Даже грузинское вино бутылированное в Украине - это тоже не вино! Тоже самое касается коньяков...

Скоро все сдадим и раком станем задницей на закат. Но нет, мы не колония. Мы гордые патриоты. Просто стоя раком нам гимн патриотичнее петь. Аж гордость пробирает за свою страну. Молодцы.Всегда голосовал против восточных, но теперь понимаю что с прозападными стране гораздо хуже. И чем быстрее народ это поймет, тем лучше.Жаль что проукраинских на трех пальцах пересчитать. И то с этих трех пальцев Украине будет дуля. Грабили, грабят и будут грабить. Все кому не лень.А бацька да, диктатор, изверг и нехороший человек. Какой негодяй. Ишь страну сохранил для своего народа. Как он посмел, паршивец? А народу кроме как в ладоши хлопать, больше ничего и не надо. Все отдадут, дайте только похлопать.