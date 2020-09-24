Авіакомпанія МАУ з 12 жовтня 2020 року оновлює заходи безпеки на борту, пов'язані із запобіганням поширенню коронавирусной інфекції COVID-19
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Додано: Чет 08 жов, 2020 19:26
МАУ посилює вимоги щодо масок на борту літаків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МАУ посилює вимоги щодо масок на борту літаків.
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:36
Re: МАУ посилює вимоги щодо масок на борту літаків
не понимаю, почему нет масок на ж..е! Вирус-то он не только с дыханием выходит, но и с газами.
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