Про це повідомили аналітики Cryptowisser, які створили список під назвою "Цвинтар бірж криптовалюта".
Дивися повний текст По всьому світу вмирають біржі криптовалют - аналітики.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 18:07
По всьому світу вмирають біржі криптовалют - аналітики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст По всьому світу вмирають біржі криптовалют - аналітики.
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:07
це взагаліто стійка тенденція протягом кількох років, але є і серед них більш-менш стабільні
Додано: Вів 13 жов, 2020 09:19
Додано: Вів 13 жов, 2020 09:27
Ха-ха, це мало статися.
Пірамідки зносить вітром. І '' експерти'' , що їх роздували не допоможуть.
Додано: Сер 14 жов, 2020 00:02
Все эти биткоины и тд - здоровенный мыльный пузырь, рано или поздно ему суждено лопнуть.
Додано: Сер 14 жов, 2020 10:36
так само як і людству чи ... всесвіту
+50грн !
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Додано: Суб 31 жов, 2020 00:10
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