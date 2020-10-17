Максим Розенко: техогляд в Україні. Виклики нового ринку...

Додано: Чет 15 жов, 2020 16:17

vitaliy_berdinskikh Не стоит кидаться в крайности. Раньше за прохождение техосмотра платили деньги и сейчас будут. У кого машина не годилась , обращались к решалам и за другую сумму покупали техосмотр. Что сейчас измениться? Автобусы как были в ужасном состоянии, так и сейчас. Коптят так, что даже о Евро2 не скажешь. А техосмотр у всех пройден. Вот так и дальше будут теперь ещё личные машины покупать прохождение техосмотра. На состоянии машин это не отразиться. Пока не наладится настоящий, а не липовый техосмотр общественного транспорта, о прохождении ТО личным транспортом нечего и думать.В Европе ни один сервис не подпишет прохождение ТО на неисправной машине. Лично знаю человека, у которого при отличной машине, дизель давал выхлоп более загрязненный , чем по нормам. ТО машина не прошла.О взятке даже и речи быть не могло. Купил на заправке какую-то жидкость в бак, прогнал по трассе, чтоб прочистилось и стало всё в порядке. ТО потом прошла. Там даже мелочь играет роль. Пока у нас никого не накажут из тех, кто провел липовый ТО, не отнимут лицензии за это, все разговоры о техосмотре бессмысленны.