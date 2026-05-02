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Укрзалізниця змінює графік
з 28 червня — що нового

Укрзалізниця змінює графік з 28 червня — що нового
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 10:32

Укрзалізниця змінює графік з 28 червня — що нового

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на оновлений розклад уже стартував.

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Укрзалізниця змінює графік з 28 червня — що нового
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 10:32

Запровадила як прийнято при імператорі корупції і брехні, тільки язиком в телеграмі. На сайті нового розкладу немає. В застосунку нових потягів немає (навіть якщо натиснути без квитків). Ото чергове бла-бла-бла як з потягом Київ-Варна.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 10:35

Укрзалізницю треба перейменувати в Укрвагоннезлампіарниця
salvydas
 
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