Я вже не раз казав і ще раз повторю:
Зрозумійте, якщо б все так було легко і просто, то всі б були щасливі і багаті всі б вже сьогодні побігли штурмувати банки, щоб їм видали іпотеку
Далі для всіх форумчан:
А так, в тім то і справа, що над цією темою треба ДУМАТИ і шліфувати її різними думками/ідеями!
Для цього ця тема і була створена, щоб людям дати пластилін(цю створити гілку, дати тему), а вже ВСІМ РАЗОМ - ліпити з того пластиліна конинків!
А тут, чомусь, майже всі обговорюють якість/м'якість того пластиліну, з чого він зроблений, і взагалі, будь-що, але хоч спробувати зліпити коника - переважно, навіть, не намагаються!
А мало б бути так(на прикладі пластиліну)
- о, а якщо його довше розім'яти?
- о, а якщо його тонко розкачати?
- о, а якщо його трохи нагріти?
- о, а якщо так?
- або так...
- і так далі, купа ідей мала б бути! - а не мусолити, накшталт: "Чому дали твердий пластилін? З нього нічого не можна зліпити!"