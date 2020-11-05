RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:50

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  protefiks1959 написав:Стосовно назви цієї теми:
- Арендна плата частіше за все, мабуть, не покриє іпотечні відсотки

Я вже не раз казав і ще раз повторю:
Зрозумійте, якщо б все так було легко і просто, то всі б були щасливі і багаті :) всі б вже сьогодні побігли штурмувати банки, щоб їм видали іпотеку :)

Далі для всіх форумчан:

А так, в тім то і справа, що над цією темою треба ДУМАТИ і шліфувати її різними думками/ідеями!
Для цього ця тема і була створена, щоб людям дати пластилін(цю створити гілку, дати тему), а вже ВСІМ РАЗОМ - ліпити з того пластиліна конинків!
А тут, чомусь, майже всі обговорюють якість/м'якість того пластиліну, з чого він зроблений, і взагалі, будь-що, але хоч спробувати зліпити коника - переважно, навіть, не намагаються!
А мало б бути так(на прикладі пластиліну)
- о, а якщо його довше розім'яти?
- о, а якщо його тонко розкачати?
- о, а якщо його трохи нагріти?
- о, а якщо так?
- або так...
- і так далі, купа ідей мала б бути! - а не мусолити, накшталт: "Чому дали твердий пластилін? З нього нічого не можна зліпити!" :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8878
З нами з: 19.10.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik, Василь-Рівне і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21081)
06.11.2020 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.