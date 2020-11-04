Додано: Чет 05 лис, 2020 10:12

hume написав: Просто у эира первый ремонт очень высокого уровня, который 90% форумчан никогда не делали, вот и хочет сделать без косяков. В принципе это правильный подход, только обязательно проверять нужно объем работ и объем материала. Иначе к концу ремонта прораб либо машину поменяет, либо еще один ремонт сделает за ваш счет. Просто у эира первый ремонт очень высокого уровня, который 90% форумчан никогда не делали, вот и хочет сделать без косяков. В принципе это правильный подход, только обязательно проверять нужно объем работ и объем материала. Иначе к концу ремонта прораб либо машину поменяет, либо еще один ремонт сделает за ваш счет.

Kostia написав: hume написав: Просто у эира первый ремонт очень высокого уровня, который 90% форумчан никогда не делали, вот и хочет сделать без косяков. В принципе это правильный подход, только обязательно проверять нужно объем работ и объем материала. Иначе к концу ремонта прораб либо машину поменяет, либо еще один ремонт сделает за ваш счет. Просто у эира первый ремонт очень высокого уровня, который 90% форумчан никогда не делали, вот и хочет сделать без косяков. В принципе это правильный подход, только обязательно проверять нужно объем работ и объем материала. Иначе к концу ремонта прораб либо машину поменяет, либо еще один ремонт сделает за ваш счет.

Скорее он просто ютуб пересмотрел, где "качество" ремонта возводят до уровня ценности, которая больше всего влияет на качество жизни. По факту, эта точка зрения важна для дизайнеров, строителей, чтобы гипертрофировать ценность их работы и соответственно завысить свою важность и как результат развести клиента на большие суммы. Также все подогревается модой, которая со временем все быстрее меняется. Скорее он просто ютуб пересмотрел, где "качество" ремонта возводят до уровня ценности, которая больше всего влияет на качество жизни. По факту, эта точка зрения важна для дизайнеров, строителей, чтобы гипертрофировать ценность их работы и соответственно завысить свою важность и как результат развести клиента на большие суммы. Также все подогревается модой, которая со временем все быстрее меняется.

В любом случае после этого ремонта прораб купит себе недорогую однушечку под аренду, но у airmax78 нет другого выхода. Это неизбежные расходы с которыми можно только смириться. Набивать руку нужно на простых не слишком важных ремонтах и впоследствии экономить это могут только арендодатели.Вопрос в другом, не сколько заработает прораб, а в том, что получится на выходе.Полностью согласен.Есть 1000 и 1 способ избавить людей от лишних денег. Для женщин это мода и бутики, для мужчин дизайнерские ремонты.У меня после первого ремонта для себя пришло понимание. Всю красоту перестаешь замечать через 3 месяца. Косяки, которые вылезают при попытке реализовать слишком сложное решение, мозолят глаза 3 года. Потом привыкаешь. Деньги закопаны намертво. Этот ремонт продашь максимум в полцены, а время и нервы вообще никто считать не будет. Следовательно ремонт это якорь. Уже не сможешь переехать потому что жаль времени, сил и денег на него потраченных.Если бы сейчас делал ремонт для себя, делал бы практичный ремонт как под аренду. Крашеные стены где только можно, недорогой ламинат, стандартная заводская мебель. Естественно все без дизайнера и прораба.