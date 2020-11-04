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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 лис, 2020 07:46
барабашов написав:
И как они купили и в каком году по такой цене, если ОП только три квартиры,и те кривые, продавал ? Сейчас 2000 за метр их прелесть потянет ?
В 15-16 гг купили. Я всегда имею ввиду только однушки, а большие всегда висят годами, тем более пенты, которые по 200-250 квадратов.
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hume
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Додано: Чет 05 лис, 2020 08:15
Damien написав:
Поймите, что прораб берет не тех людей, которые безупречно и качественно делают, а тех, на ком он может хорошо заработать. Т.е. другими словами - высококвалифицированные специалисты гарантированно не попадут к Вам в квартиру делать ремонт
.
Надо всего лишь научиться самому разбираться "что такое хорошо и что такое плохо" и Ваши ремонты будут Вам обходиться в 4-5 раз дешевле(судя по ценам на электропроводку) с тем же качеством. Без участия прораба, естественно
Надо "всего лишь" самому стать прорабом освоив все нюансы строительных и отделочных работ. Чтобы делать 1 ремонт в 10-15 лет. Все просто. Как многоуровневая система контроля качества от Влада.
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airmax78
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Додано: Чет 05 лис, 2020 09:41
airmax78 написав:
Надо "всего лишь" самому стать прорабом освоив все нюансы строительных и отделочных работ. Чтобы делать 1 ремонт в 10-15 лет. Все просто. Как многоуровневая система контроля качества от Влада.
Да, Макс. Вы все правильно делаете. Не нужно вам самому становится прорабом, особенно на первом ремонте. Надеюсь вы никогда не увидите косяков и будете жить в мире с самим собой.
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Vlad442
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Додано: Чет 05 лис, 2020 09:47
Просто у эира первый ремонт очень высокого уровня, который 90% форумчан никогда не делали, вот и хочет сделать без косяков. В принципе это правильный подход, только обязательно проверять нужно объем работ и объем материала. Иначе к концу ремонта прораб либо машину поменяет, либо еще один ремонт сделает за ваш счет.
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hume
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:10
hume написав:
Просто у эира первый ремонт очень высокого уровня, который 90% форумчан никогда не делали, вот и хочет сделать без косяков. В принципе это правильный подход, только обязательно проверять нужно объем работ и объем материала. Иначе к концу ремонта прораб либо машину поменяет, либо еще один ремонт сделает за ваш счет.
Скорее он просто ютуб пересмотрел, где "качество" ремонта возводят до уровня ценности, которая больше всего влияет на качество жизни. По факту, эта точка зрения важна для дизайнеров, строителей, чтобы гипертрофировать ценность их работы и соответственно завысить свою важность и как результат развести клиента на большие суммы. Также все подогревается модой, которая со временем все быстрее меняется.
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Kostia
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:12
hume написав:
Просто у эира первый ремонт очень высокого уровня, который 90% форумчан никогда не делали, вот и хочет сделать без косяков. В принципе это правильный подход, только обязательно проверять нужно объем работ и объем материала. Иначе к концу ремонта прораб либо машину поменяет, либо еще один ремонт сделает за ваш счет.
В любом случае после этого ремонта прораб купит себе недорогую однушечку под аренду, но у airmax78 нет другого выхода. Это неизбежные расходы с которыми можно только смириться. Набивать руку нужно на простых не слишком важных ремонтах и впоследствии экономить это могут только арендодатели.
Вопрос в другом, не сколько заработает прораб, а в том, что получится на выходе.
Kostia написав: hume написав:
Просто у эира первый ремонт очень высокого уровня, который 90% форумчан никогда не делали, вот и хочет сделать без косяков. В принципе это правильный подход, только обязательно проверять нужно объем работ и объем материала. Иначе к концу ремонта прораб либо машину поменяет, либо еще один ремонт сделает за ваш счет.
Скорее он просто ютуб пересмотрел, где "качество" ремонта возводят до уровня ценности, которая больше всего влияет на качество жизни. По факту, эта точка зрения важна для дизайнеров, строителей, чтобы гипертрофировать ценность их работы и соответственно завысить свою важность и как результат развести клиента на большие суммы. Также все подогревается модой, которая со временем все быстрее меняется.
Полностью согласен.
Есть 1000 и 1 способ избавить людей от лишних денег. Для женщин это мода и бутики, для мужчин дизайнерские ремонты.
У меня после первого ремонта для себя пришло понимание. Всю красоту перестаешь замечать через 3 месяца. Косяки, которые вылезают при попытке реализовать слишком сложное решение, мозолят глаза 3 года. Потом привыкаешь. Деньги закопаны намертво. Этот ремонт продашь максимум в полцены, а время и нервы вообще никто считать не будет. Следовательно ремонт это якорь. Уже не сможешь переехать потому что жаль времени, сил и денег на него потраченных.
Если бы сейчас делал ремонт для себя, делал бы практичный ремонт как под аренду. Крашеные стены где только можно, недорогой ламинат, стандартная заводская мебель. Естественно все без дизайнера и прораба.
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Vlad442
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:30
Kostia написав: hume написав:
Просто у эира первый ремонт очень высокого уровня, который 90% форумчан никогда не делали, вот и хочет сделать без косяков. В принципе это правильный подход, только обязательно проверять нужно объем работ и объем материала. Иначе к концу ремонта прораб либо машину поменяет, либо еще один ремонт сделает за ваш счет.
Скорее он просто ютуб пересмотрел, где "качество" ремонта возводят до уровня ценности, которая больше всего влияет на качество жизни. По факту, эта точка зрения важна для дизайнеров, строителей, чтобы гипертрофировать ценность их работы и соответственно завысить свою важность и как результат развести клиента на большие суммы. Также все подогревается модой, которая со временем все быстрее меняется.
Hume прав. А то, что Вы пишете - это почти слово в слово то, что мне говорил продавец Голосухи с "ремонтом" который необходимо было полностью демонтировать и вывезти на свалку. "Все эти ремонты как с картинки в журнале - да кому они нужны?!"
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airmax78
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:31
airmax78 написав:
Надо "всего лишь" самому
Макс, от я не знаю, як всі терплять твій тролізм про ремонт?
Головне, що тільки деякі теж тебе в цьому підтролюють, а решта - реально вірять в цю муйню!
Так от, якщо все так типу "складно"
то не простіше найняти фірму, яка робить все "під ключ" і укласти з ними дрговір, що ВСІ косяки, які ви їм "тицьнете" - все виправлять за свій рахунок?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:36
Долярчик написав: airmax78 написав:
Надо "всего лишь" самому
Так от, якщо все так типу "складно"
то не простіше найняти фірму, яка робить все "під ключ" і укласти з ними дрговір, що ВСІ косяки, які ви їм "тицьнете" - все виправлять за свій рахунок?
Да, не додумался. Где ж ты раньше был?!
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airmax78
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:57
Vlad442 написав:
Если бы сейчас делал ремонт для себя, делал бы практичный ремонт как под аренду. Крашеные стены где только можно, недорогой ламинат, стандартная заводская мебель. Естественно все без дизайнера и прораба
Ну от щось приблизне з ремонтом і я зробив
Тільки справді, треба було стіни пофарбувати, а я шпалери поклеїв недорогі.
А так, то:
- ламінат/дешевий
- меблі кухонні/дешеві
- дивани/дешевий
- шафи-купе/середні*
- двері міжкімнатні/середні*
- плитка на підлогу-стіни/дешева
- сантехніка/середня*
- і т. д.
*Слово "сереня" означає по тутешніх мірках "нижче середнього", але вище "самого дешевого"
А все ще тому, що є двоє дітей, які будь/які меблі/ремонт понищать - а так, навіть, не шкода викинути той диван, чи ламінат, чи переклеїти шпалери!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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