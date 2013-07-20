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"Достройка без доплат". Инвесторы
"Аркады" организовали...

"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:00

"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали...

Пропонуємо до обговорення:
Сегодня, 16 октября, под стенами Офиса президента Владимира Зеленского собрались на митинг "Достройка без доплат" инвесторы, вложившие деньги в квартиры банка "Аркада" – ЖК "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".

Дивися повний текст \"Достройка без доплат\". Инвесторы \"Аркады\" организовали протест на Банковой и автомитинг.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:00

Да уж...
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