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"Достройка без доплат". Инвесторы
"Аркады" организовали...

"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:00

"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали...

Пропонуємо до обговорення:
Сегодня, 16 октября, под стенами Офиса президента Владимира Зеленского собрались на митинг "Достройка без доплат" инвесторы, вложившие деньги в квартиры банка "Аркада" – ЖК "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".

Дивися повний текст \"Достройка без доплат\". Инвесторы \"Аркады\" организовали протест на Банковой и автомитинг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:00

Да уж...
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:47

Re:

А кто ж за вас будет доплачивать за ваше жилье? Михайловский-2: мы влезем в авантюру, а государство пусть нам всё компенсирует.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:57

Так называемые инвесторы любят быстрый профит, но риски пусть налогоплательщики покрывают. Вот же ж логика хитро_опая. Повелись на цены, но забыли про "Мягко стелит - жестко спать".
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:01

"Инвесторы" должны знать, что инвестирование - это рисковая деятельность, которая может обернуться частичной или полной потерей капитала
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:04

Чем эти "инвесторы" отличаются от "инвесторов" В2В?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:15

  Вкладчик1234 написав:Чем эти "инвесторы" отличаются от "инвесторов" В2В?

Не подсказывайте! -- а то щас они подумают "действительно, а чем мы хуже" -- и тоже на митинг "верните нам нашу ювелирку" пойдут...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:19

Любая инвестиция имеет риск. Я не понимаю, почему кого-то должны волновать проблемы любителей риска??? Никогда не мог понять протестующих возле банков, которые нагребли валюты в долг, чтобы купить двушку в девятиэтажке без ремонта по цене трешки в новострое или реставрированном доме в Берлине (говорю о ценах средины 2008 года). Ну вас же никто не заставлял идти в банк за кредитом. И никто не заставлял брать в долг в валюте. И никто ж не заставлял вкладывать деньги в паевые сертификаты какого-то застройщика. Рискнули - провал- причем тут государство?? Давайте будем возмещать убытки имбицилам, проигравшимся в казино и игровых автоматах
ALexxxS
 
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